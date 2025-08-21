Iñaki Arrías valoró su triunfo en el TC Pista Mouras: “Es algo que nunca se me va a olvidar”

Iñaki Arrías logró su primera victoria en una categoría de la ACTC: el TC Pista Mouras.

El paranaense Iñaki Arrías consiguió un triunfo sumamente importante en el TC Pista Mouras que le permite soñar con el ascenso dentro del mundo de la ACTC. El entrerriano tuvo un ritmo avasallador y viniendo desde atrás cruzó la línea de meta en primer lugar. “Estoy muy feliz, fue un fin de semana increíble. Es mi primera victoria a nivel nacional. Estoy feliz y estoy tratando de entender todo lo que sucedió”.

Más adelante, sostuvo: “Es un sueño que tengo desde que corro en karting. Quería competir a nivel nacional, lo conseguí el año pasado y mi primera victoria es algo que nunca se me va a olvidar”.

Su carrera en el mundo del automovilismo inició desde muy temprano: “Arranqué a los ocho en karting en una escuelita que había en Santa Fe. Después hice un paso por el karting provincial y de a poco me fui metiendo de manera más profesional para llegar a lo que es hoy”.

Sin embargo, no fue su única pasión de pequeño: “Jugué al rugby en Tilcara. De ahí es toda mi familia”.

A la hora de autodefinirse, declaró: “Soy un luchador por todo el esfuerzo que hago para estar en este momento. Económicamente hoy es muy difícil. Hoy tengo un grupo de sponsors enorme. Por eso lo recalco”.

Tras meterse de lleno en la pelea por el campeonato, el piloto aseguró: “Es súper importante y uno de los primeros objetivos de este año. Hubo dos fechas en las que no pude estar –por motivos económicos-. Entramos igual y ya tenemos la victoria porque para ser campeón hay que ganar”.

Por tal motivo, indicó en declaraciones a Canal 11: “Quedan cuatro fechas, hay que dejar todo. Esperamos que tenga un gran auto”.

Por último, reconoció aprender de todos los pilotos que hoy están en las máximas categorías: “Trato de aprender un poco de todos. Todos tienen algo bueno y algo malo. No me caso con ninguno”.

Sin embargo, reveló: “Mi sueño es llegar al TC. Sueño con eso desde que tengo ocho años. Quiero llegar al TC”.