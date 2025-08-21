Capacitaciones gratuitas en el 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

La 40° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro sumará a su programación dos instancias de formación abiertas y sin costo destinadas a mayores de 16 años, que se realizarán en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de 9 de Julio y Carbó, en la ciudad de Paraná. La agenda prevé, por un lado, una jornada dedicada a gestión en artes escénicas a cargo de Leila Barenboim, y por otro, un seminario de investigación teatral coordinado por Guillermo Meresman.

Ambas actividades requieren inscripción previa y se proponen como espacios de trabajo intensivo para fortalecer las capacidades profesionales de artistas, productores, docentes y estudiantes vinculados a las artes escénicas, en el marco de una edición que celebra cuatro décadas de trayectoria del Encuentro.

La primera cita será el viernes 22 de agosto a las 10:00, con una capacitación centrada en producción, exhibición y circulación de proyectos escénicos, coordinada por la licenciada Barenboim. El taller está diseñado para quienes ya se desempeñan en el campo cultural y buscan incorporar herramientas concretas para desenvolverse con mayor solvencia en las distintas etapas de un proyecto, desde la planificación y la gestión de recursos hasta las estrategias para abrir mercados y diseñar circuitos de movilidad. Durante dos horas, se trabajará sobre criterios de profesionalización, evaluación de resultados y construcción de redes, con un enfoque que contempla los desafíos de la internacionalización en contextos latinoamericanos y la necesidad de articular alianzas, coproducciones, residencias y mecanismos de circulación. La coordinadora es licenciada en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya y cuenta con más de dos décadas de experiencia en América Latina y Europa. Actualmente es consultora en Plaz Gestión Cultural y especialista en movilidad internacional.

El sábado 23 de agosto, también a las 10:00, será el turno del Seminario de Investigación Teatral que guiará el licenciado Meresman. La propuesta, de tres horas de duración, busca poner en circulación marcos conceptuales y herramientas metodológicas para abordar la investigación en teatro entendida como una profundización de saberes que atraviesa la actuación, la dramaturgia, la dirección y la mirada del espectador. El dispositivo incluirá especulación teórica con análisis de textos dramáticos y espectáculos, y propone revisar procedimientos y recurrencias en la diacronía histórica del sistema teatral regional. Está destinado a estudiantes de teatro y del ámbito universitario en general, profesores de áreas afines, teatristas, creadores y público habituado a las artes escénicas que desee incorporar criterios de lectura y reflexión. Él es docente, investigador universitario y creador, dirige la revista La otra butaca y es un referente entrerriano en el campo de la investigación teatral.

Ambas capacitaciones se desarrollan en articulación con el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) y la Secretaría de Cultura provincial, en el marco de los Encuentros Entrerrianos de Arte. La organización subraya que el acceso es libre y gratuito, con cupos sujetos a la capacidad de la sala.

Inscripciones en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX9geZXydqXQ5T0vxS0VeAEdq60SW…