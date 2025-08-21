En el marco de una Jornada Nacional de Protesta, docentes protestarán este jueves frente al CGE

El Frente Multicolor de Paraná, que nuclea a agrupaciones docentes independientes, se sumará este jueves 21 de agosto, a partir de las 11.30, a la Jornada Nacional de lucha convocada por la Coordinación Nacional Docente (seccionales, agrupaciones y referentes del sindicalismo combativo), se informó a ANALISIS.

“Las políticas de ajuste de Milei y los gobernadores, como Rogelio Frigerio en Entre Ríos, atacan nuestras condiciones de vida, la escuela pública, y el presente y futuro de la educación argentina”, señalaron al hablar de los motivos de la medida.

En ese marco, el reclamo es “por la reapertura salarial en blanco, por la restitución de la obra social con carácter preventivo, por la defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, por el rechazo a las directivas de sobrecarga laboral del CGE que no tienen que ver con lo pedagógico y generan malestar docente”.

En Paraná, la convocatoria será frente al Consejo General de Educación (CGE) desde las 11.30 de este jueves.