Estudiantes empató con Cerro Porteño y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores

El Pincha igualó sin goles, pero le bastó el 1 a 0 de la ida para clasificar.

Estudiantes de La Plata empató 0-0 frente a Cerro Porteño en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia a la que accedió gracias a la victoria 1-0 obtenida en la ida en Asunción con gol de Santiago Ascacibar de penal.

El partido arrancó con el Ciclón paraguayo presionando alto y disputando cada pelota con intensidad. Esa postura dificultó la salida del equipo de Eduardo Domínguez, aunque sin traducirse en peligro real sobre el arco defendido por Fernando Muslera. Estudiantes, pese a los problemas en la creación y en el último pase, logró aproximarse con más claridad al área rival en la primera mitad, donde Ascacibar fue clave en la conducción del juego.

En el segundo tiempo, el Pincha llevó el trámite a un ritmo lento y sin sobresaltos, una estrategia que le permitía sostener la ventaja global. Cerro Porteño recién inquietó en los minutos finales, generando cierta impaciencia en la tribuna, pero sin poder vulnerar a la defensa local ni exigir demasiado a Muslera. La ocasión más clara de la noche fue para Estudiantes: a los 76 minutos, Alexis Castro quedó mano a mano, pero Alexis Martín Arias respondió con una gran atajada que mantuvo el marcador en cero.

Con el pitazo final, Estudiantes celebró el pase a cuartos, manteniendo su solidez internacional tras haber liderado el Grupo A, donde superó a rivales como Botafogo y Universidad de Chile. Mientras tanto, en el ámbito local, llega a este logro tras una derrota ante Banfield en el Clausura, aunque se mantiene en la segunda posición de la Zona A y se prepara para recibir este lunes a Aldosivi en La Plata.

Por su parte, Cerro Porteño, eliminado de la Libertadores, deberá concentrarse en el torneo paraguayo, donde marcha líder con 20 puntos y enfrentará el próximo domingo a Sportivo Trinidense.

El resumen del partido: