La Casa de la Cultura recibe a Samba Na Esquina con una roda este fin de semana

La agrupación Samba Na Esquina prepara una propuesta para este sábado 23 de agosto, desde las 21:00, en la Casa de la Cultura (intersección de Enrique Carbó y 9 de Julio), espacio que será escenario de una auténtica roda de samba. La propuesta recupera la tradición del encuentro comunitario con músicos que se disponen en círculo para tocar y el público circula, baila y participa alrededor de esa rueda sonora.

La producción adelantó que el espacio contará además con servicio de cantina donde se ofrecerán comidas y bebidas pensadas para acompañar la velada. Samba Na Esquina llega a esta cita con casi veinte años de trayectoria en la ciudad, una historia que incluye presentaciones en distintos puntos de la provincia y en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Su repertorio se nutre de la Música Popular Brasilera en todas sus variantes y épocas, con arreglos que actualizan melodías clásicas. La intención de la roda es precisamente la de recrear la atmósfera del samba raíz. En cada encuentro el grupo renueva su cancionero, incorpora nuevos sambas y vuelve a poner en funcionamiento esa energía colectiva que distingue a la música brasileña.

Más allá del repertorio, la puesta en escena es parte de la propuesta, ya que la roda, esa circunferencia donde se ubican instrumentistas y cantantes, permite un intercambio directo entre artistas y público que pocas veces se vive en formatos de concierto tradicionales. En ello, el baile no es un añadido sino la consecuencia natural del ritmo, donde el público acompaña, canta y se convierte en parte visible de la performance.

La formación que llevará adelante la roda reúne voces e instrumentistas como Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Fiorella Godoy en voces y coros; Juan Ignacio Bonetti en voz y percusión; Santiago Weber en guitarra y coros; Mauro Leyes en cavaquinho y coros; Mauricio Guastavino en voz y percusión; Iván Petrich en percusión; y Diego Sánchez en percusión.

Además, el grupo sostiene desde hace años la realización autogestiva de "La fiesta del 31", una celebración callejera para despedir el año sambando, que ya se convirtió en una tradición comunitaria en la ciudad.

La propuesta para este fin de semana busca ser una celebración colectiva en pleno invierno, bajo la consigna que el grupo sostiene desde sus comienzos: "O SAMBA não pode parar!".

Para obtener entradas de forma anticipada, comunicarse al 343 4755998 o por el Instagram @sambanaesquina.