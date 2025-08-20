El paranaense Agustín Martínez volverá al ruedo del TC en Buenos Aires

El Gurisito irá en el Gálvez por la clasificación a la Copa de Oro.

El piloto paranaense Agustín Martínez regresará este fin de semana al Turismo Carretera. Luego del fuerte accidente que sufrió el 29 de junio en la Final de TC Pick Up, que le ocasionó un parate forzado y lo marginó de las competencias de Concepción del Uruguay y San Juan, el entrerriano volverá a subirse al Ford Mustang en la 10ª fecha de la temporada 2025 en el autódromo de Buenos Aires.

El Gurisito buscará entrar en la Copa de Oro RUS, teniendo en cuenta que se cierra la Etapa Regular y está afuera del “grupo de los 12”. Será uno de los 52 protagonistas que animarán la competencia en el Gálvez, que también contará con otros entrerrianos: el paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) y el uruguayense Nicolás Bonelli (Ford Mustang).

El hijo del Gurí había sido autorizado médicamente por la ACTC a fines de julio, e incluso probó en La Plata para evaluar su estado físico. Sin embargo, prefirió esperar hasta esta carrera para retornar, ya que el Desafío de las Estrellas en El Villicum era considerado demasiado exigente (la carrera se disputó a 50 vueltas).

La ausencia en las últimas 2 fechas complicó sus chances de clasificar a la Copa de Oro. Antes del accidente, Martínez se ubicaba 9º en el torneo tras ser 14º en Posadas. Hoy marcha 22º en la tabla, a 28 puntos de Otto Fritzler (Toyota Camry), el último quien cierra la zona de clasificación al “minitorneo”. Es por esto que Agustín deberá apostar a un gran resultado en Buenos Aires para intentar recuperar terreno y meterse en la pelea por el título.

De esta manera, el público en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será testigo del retorno de Agustín Martínez al TC, a bordo del Ford Mustang, en una fecha que marcará el cierre de la Etapa Regular y definirá a los 12 protagonistas de la Copa de Oro RUS, señala Solo TC.

¿Quiénes volverán este fin de semana?

Además de Agustín Martínez (Ford Mustang), retornarán Sergio Alaux (Chevrolet Camaro), Sebastián Abella (Toyota Camry) y Juan Pablo Gianini, a bordo de un flamante Mustang. Cinco pilotos ya se encuentran clasificados a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino.

Turismo Carretera – Buenos Aires – Inscriptos

1 – Julián Santero – Ford M. – Fispa Corse

2 – Mauricio Lambiris – Ford M. – Maquin Parts

4 – Mariano Werner – Ford M. – Fadel Memo Corse

7 – Valentín Aguirre – Chevrolet C. – Canning Motorsport

9 – Santiago Mangoni – Chevrolet C. – Canning Motorsport

10 – Marcos Landa – Chevrolet C. – Pradecon Racing

12 – Jonatan Castellano – Dodge C. – Tomás Abdala Racing

13 – Juan José Ebarlín – Chevrolet C. – LRD Performance

18 – Agustín Martínez – Ford M. – Gurí Martínez Comp.

22 – Otto Fritzler – Toyota – Pradecon Racing

24 – Christian Ledesma – Chevrolet C. – Pradecon Racing

27 – Elio Craparo – Dodge C. – Hermanos Álvarez

29 – Gastón Mazzacane – Chevrolet C. – Coiro Competición

34 – Norberto Fontana – Chevrolet C. – Hermanos Álvarez

36 – Emiliano Spataro – Ford M. – Escudería G129

56 – Germán Todino – Ford M. – JT Racing

60 – Jerónimo Teti – Ford M. – JT Racing

63 – Nicolás Bonelli – Ford M. – Hermanos Álvarez

68 – Matías Canapino – Chevrolet C. – CM Motor Sport

71 – Sebastián Abella – Toyota – Alifraco Sport

72 – Martín Serrano – Chevrolet C. – Giavedoni Sport

75 – Sergio Alaux – Chevrolet C. – Giavedoni Sport

77 – Augusto Carinelli – Ford M. – Gurí Martínez Comp.

79 – Facundo Chapur – Torino NG – Trotta Racing

83 – Facundo Ardusso – Chevrolet C. – RV Racing

86 – Agustín Canapino – Chevrolet C. – Canning Motorsport

87 – Juan Martín Trucco – Dodge C. – Di Meglio Motorsport

88 – Nicolás Trosset – Ford M. – MV Racing

94 – Lautaro De La Iglesia – Dodge C. – Di Meglio Motorsport

96 – Juan Cruz Benvenuti – Chevrolet C. – Canning Motorsport

99 – Luis José Di Palma – Chevrolet C. – RUS Med Team

107 – Tobías Martínez – Toyota – RUS Med Team

110 – Diego Azar – Toyota – Azar Motorsport

114 – Gastón Ferrante – Toyota – Maquin Parts

115 – Diego De Carlo – Chevrolet C. – LRD Performance

116 – Kevin Candela – Torino NG – Candela Competición

117 – Matías Rossi – Toyota – Pradecon Racing

123 – Martín Vázquez – Dodge C. – MV Racing

127 – Marcelo Agrelo – Toyota – Maquin Parts

134 – Matías Jalaf – Ford M. – Matías Jalaf Competición

137 – Jeremías Scialchi – Ford M. – DTA Racing

146 – Jeremías Olmedo – Ford M. – Moriatis Competición

151 – Juan Pablo Gianini – Ford M. – JPG Racing

155 – Alfonso Domenech – Dodge C. – SAP Team

157 – Juan Bautista De Benedictis – Ford M. – Maquin Parts

172 – Santiago Álvarez – Chevrolet C. – Canning Motorsport

186 – Ignacio Fain – Torino NG – Trotta Racing

187 – Nicolás Impiombato – Chevrolet C. – Impiombato Motorsport

197 – Marcos Quijada – Chevrolet C. – Alifraco Sport

219 – Hernán Palazzo – Toyota – Coiro Racing Team

221 – Andrés Jakos – Toyota – Coiro Racing Team

231 – José Manuel Urcera – Ford M. – JPG Racing