El paranaense Agustín Martínez volverá al ruedo del TC en Buenos Aires

El Gurisito irá en el Gálvez por la clasificación a la Copa de Oro.
El piloto paranaense Agustín Martínez regresará este fin de semana al Turismo Carretera. Luego del fuerte accidente que sufrió el 29 de junio en la Final de TC Pick Up, que le ocasionó un parate forzado y lo marginó de las competencias de Concepción del Uruguay y San Juan, el entrerriano volverá a subirse al Ford Mustang en la 10ª fecha de la temporada 2025 en el autódromo de Buenos Aires.
El Gurisito buscará entrar en la Copa de Oro RUS, teniendo en cuenta que se cierra la Etapa Regular y está afuera del “grupo de los 12”. Será uno de los 52 protagonistas que animarán la competencia en el Gálvez, que también contará con otros entrerrianos: el paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) y el uruguayense Nicolás Bonelli (Ford Mustang).
El hijo del Gurí había sido autorizado médicamente por la ACTC a fines de julio, e incluso probó en La Plata para evaluar su estado físico. Sin embargo, prefirió esperar hasta esta carrera para retornar, ya que el Desafío de las Estrellas en El Villicum era considerado demasiado exigente (la carrera se disputó a 50 vueltas).
La ausencia en las últimas 2 fechas complicó sus chances de clasificar a la Copa de Oro. Antes del accidente, Martínez se ubicaba 9º en el torneo tras ser 14º en Posadas. Hoy marcha 22º en la tabla, a 28 puntos de Otto Fritzler (Toyota Camry), el último quien cierra la zona de clasificación al “minitorneo”. Es por esto que Agustín deberá apostar a un gran resultado en Buenos Aires para intentar recuperar terreno y meterse en la pelea por el título.
De esta manera, el público en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será testigo del retorno de Agustín Martínez al TC, a bordo del Ford Mustang, en una fecha que marcará el cierre de la Etapa Regular y definirá a los 12 protagonistas de la Copa de Oro RUS, señala Solo TC.
¿Quiénes volverán este fin de semana?
Además de Agustín Martínez (Ford Mustang), retornarán Sergio Alaux (Chevrolet Camaro), Sebastián Abella (Toyota Camry) y Juan Pablo Gianini, a bordo de un flamante Mustang. Cinco pilotos ya se encuentran clasificados a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino.
Turismo Carretera – Buenos Aires – Inscriptos
1 – Julián Santero – Ford M. – Fispa Corse
2 – Mauricio Lambiris – Ford M. – Maquin Parts
4 – Mariano Werner – Ford M. – Fadel Memo Corse
7 – Valentín Aguirre – Chevrolet C. – Canning Motorsport
9 – Santiago Mangoni – Chevrolet C. – Canning Motorsport
10 – Marcos Landa – Chevrolet C. – Pradecon Racing
12 – Jonatan Castellano – Dodge C. – Tomás Abdala Racing
13 – Juan José Ebarlín – Chevrolet C. – LRD Performance
18 – Agustín Martínez – Ford M. – Gurí Martínez Comp.
22 – Otto Fritzler – Toyota – Pradecon Racing
24 – Christian Ledesma – Chevrolet C. – Pradecon Racing
27 – Elio Craparo – Dodge C. – Hermanos Álvarez
29 – Gastón Mazzacane – Chevrolet C. – Coiro Competición
34 – Norberto Fontana – Chevrolet C. – Hermanos Álvarez
36 – Emiliano Spataro – Ford M. – Escudería G129
56 – Germán Todino – Ford M. – JT Racing
60 – Jerónimo Teti – Ford M. – JT Racing
63 – Nicolás Bonelli – Ford M. – Hermanos Álvarez
68 – Matías Canapino – Chevrolet C. – CM Motor Sport
71 – Sebastián Abella – Toyota – Alifraco Sport
72 – Martín Serrano – Chevrolet C. – Giavedoni Sport
75 – Sergio Alaux – Chevrolet C. – Giavedoni Sport
77 – Augusto Carinelli – Ford M. – Gurí Martínez Comp.
79 – Facundo Chapur – Torino NG – Trotta Racing
83 – Facundo Ardusso – Chevrolet C. – RV Racing
86 – Agustín Canapino – Chevrolet C. – Canning Motorsport
87 – Juan Martín Trucco – Dodge C. – Di Meglio Motorsport
88 – Nicolás Trosset – Ford M. – MV Racing
94 – Lautaro De La Iglesia – Dodge C. – Di Meglio Motorsport
96 – Juan Cruz Benvenuti – Chevrolet C. – Canning Motorsport
99 – Luis José Di Palma – Chevrolet C. – RUS Med Team
107 – Tobías Martínez – Toyota – RUS Med Team
110 – Diego Azar – Toyota – Azar Motorsport
114 – Gastón Ferrante – Toyota – Maquin Parts
115 – Diego De Carlo – Chevrolet C. – LRD Performance
116 – Kevin Candela – Torino NG – Candela Competición
117 – Matías Rossi – Toyota – Pradecon Racing
123 – Martín Vázquez – Dodge C. – MV Racing
127 – Marcelo Agrelo – Toyota – Maquin Parts
134 – Matías Jalaf – Ford M. – Matías Jalaf Competición
137 – Jeremías Scialchi – Ford M. – DTA Racing
146 – Jeremías Olmedo – Ford M. – Moriatis Competición
151 – Juan Pablo Gianini – Ford M. – JPG Racing
155 – Alfonso Domenech – Dodge C. – SAP Team
157 – Juan Bautista De Benedictis – Ford M. – Maquin Parts
172 – Santiago Álvarez – Chevrolet C. – Canning Motorsport
186 – Ignacio Fain – Torino NG – Trotta Racing
187 – Nicolás Impiombato – Chevrolet C. – Impiombato Motorsport
197 – Marcos Quijada – Chevrolet C. – Alifraco Sport
219 – Hernán Palazzo – Toyota – Coiro Racing Team
221 – Andrés Jakos – Toyota – Coiro Racing Team
231 – José Manuel Urcera – Ford M. – JPG Racing