Paraná: habrá un conversatorio sobre “Cuencas hídricas urbanas y políticas ambientales”

La actividad forma parte de un ciclo pensado entre la Municipalidad y el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), para proyectar ciudades sustentables. El encuentro será este miércoles 20, a las 19, en la Sala Mayo.

Se trata del tercer conversatorio de una serie de cuatro, denominado “Cuencas hídricas urbanas. Ríos y arroyos urbanos”, pensado como parte de una agenda bilateral de la Municipalidad de Paraná en conjunto con el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); con la participación del Colegio de Arquitectura y Urbanismo –Distrito 1 de Santa Fe; la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UNL); el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Oeste-Noroeste (Cauper) de Entre Ríos.

El ciclo se propone como un espacio de debate público de alta calidad sobre los bienes comunes urbanos de valor ecológico y arquitectónico, entendidos como recursos fundamentales para la habitabilidad presente y futura de la microrregión Santa Fe–Paraná.

El Municipio continuará abocado a la iniciativa, participando de la organización de los conversatorios que darán continuidad a este ciclo.