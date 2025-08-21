Cultura

La Sinfónica de Entre Ríos brindó conciertos didácticos para más de 750 estudiantes

21 de Agosto de 2025 - 08:33

Se realizaron cuatro conciertos para escuelas primarias y secundarias de diferentes localidades. Es parte del programa A Toda Orquesta, una iniciativa de la Secretaría de Cultura y el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER).

Durante dos jornadas, estuvieron presentes niños y adolescentes de Diamante, Villa Fontana, Ramírez, Villa Elisa, Victoria, San Benito y Paraná.

A cargo del director invitado Rodrigo Naffa, la actividad se llevó a cabo bajo la dirección artística de Luis Gorelik. Naffa dirigió a los 55 músicos de la Sinfónica de Entre Ríos, que interpretaron la música en vivo.

El programa A Toda Orquesta ofrece conciertos explicados de 50 minutos, orientados a alumnos de escuelas primarias y secundarias de la provincia. A través de esta experiencia, los estudiantes pueden conectarse en vivo con la riqueza instrumental sinfónica y adentrarse en el mundo sonoro.

Los alumnos de jardín a 6° grado de la Escuela N° 169 Juan XXIII de Villa Fontana asistieron al concierto didáctico. Soledad, la docente a cargo, explicó: "Somos una escuela rural, vinimos con cuarenta alumnos, con la directora, jóvenes practicantes y otros docentes de grado. Trabajamos la clasificación de instrumentos, distintos ritmos y estilos musicales".

En otra instancia, se hicieron presentes estudiantes de la Escuela N° 3 Álvarez de Arenales y la Escuela N° 56 Francisco Ramírez de Diamante. El profesor Laureano Perulfi dijo que "es un proyecto del área de música para que conozcan la Orquesta Sinfónica, los instrumentos y cómo es tocar en conjunto. Los chicos están muy felices y entusiasmados, al igual que yo". Los alumnos también compartieron sus experiencias: Santino dijo que toca la guitarra y Bastian el piano.

Alumnos de 4º, 5º y 6º grado de la Escuela Rivadavia de Paraná también se sumaron a la actividad. La profesora de música Virginia Herner comentó: "La idea es que los chicos puedan conocer y escuchar los instrumentos en vivo, ya que están trabajando las fuentes sonoras". 

Finalmente, la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio de Paraná se sumó a la actividad. Unos 30 alumnos del Taller Infantil y de primer año de Lenguajes y Coro asistieron con expectativa. La docente comentó que los chicos estaban "esperando venir para conocer los instrumentos", ya que muchos de ellos pronto elegirán uno para nivel medio.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos