La Sinfónica de Entre Ríos brindó conciertos didácticos para más de 750 estudiantes

Se realizaron cuatro conciertos para escuelas primarias y secundarias de diferentes localidades. Es parte del programa A Toda Orquesta, una iniciativa de la Secretaría de Cultura y el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER).

Durante dos jornadas, estuvieron presentes niños y adolescentes de Diamante, Villa Fontana, Ramírez, Villa Elisa, Victoria, San Benito y Paraná.

A cargo del director invitado Rodrigo Naffa, la actividad se llevó a cabo bajo la dirección artística de Luis Gorelik. Naffa dirigió a los 55 músicos de la Sinfónica de Entre Ríos, que interpretaron la música en vivo.

El programa A Toda Orquesta ofrece conciertos explicados de 50 minutos, orientados a alumnos de escuelas primarias y secundarias de la provincia. A través de esta experiencia, los estudiantes pueden conectarse en vivo con la riqueza instrumental sinfónica y adentrarse en el mundo sonoro.

Los alumnos de jardín a 6° grado de la Escuela N° 169 Juan XXIII de Villa Fontana asistieron al concierto didáctico. Soledad, la docente a cargo, explicó: "Somos una escuela rural, vinimos con cuarenta alumnos, con la directora, jóvenes practicantes y otros docentes de grado. Trabajamos la clasificación de instrumentos, distintos ritmos y estilos musicales".

En otra instancia, se hicieron presentes estudiantes de la Escuela N° 3 Álvarez de Arenales y la Escuela N° 56 Francisco Ramírez de Diamante. El profesor Laureano Perulfi dijo que "es un proyecto del área de música para que conozcan la Orquesta Sinfónica, los instrumentos y cómo es tocar en conjunto. Los chicos están muy felices y entusiasmados, al igual que yo". Los alumnos también compartieron sus experiencias: Santino dijo que toca la guitarra y Bastian el piano.

Alumnos de 4º, 5º y 6º grado de la Escuela Rivadavia de Paraná también se sumaron a la actividad. La profesora de música Virginia Herner comentó: "La idea es que los chicos puedan conocer y escuchar los instrumentos en vivo, ya que están trabajando las fuentes sonoras".

Finalmente, la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio de Paraná se sumó a la actividad. Unos 30 alumnos del Taller Infantil y de primer año de Lenguajes y Coro asistieron con expectativa. La docente comentó que los chicos estaban "esperando venir para conocer los instrumentos", ya que muchos de ellos pronto elegirán uno para nivel medio.