Básquet: seis entrerrianos serán parte de Campus de Desarrollo para la categoría U17

Florencia Losada, una de las convocadas para el campus femenino U17.
Basquetbolistas entrerrianos formarán parte de Campus de Desarrollo para la categoría U17, que realizará la Confederación Argentina de Básquet (CAB) tanto masculino como femenino. Se trata de campamentos regionales que se darán en la antesala de los Sudamericanos de ambas ramas y los convocados, nacidos en 2008, trabajarán en dos grupos: Norte y Sur.
Entre los varones convocados figuran Pascual Santini (Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay), Nahir Martínez (Central Entrerriano de Gualeguaychú) y Tomás Kaemena (Ferro de Concordia). Entre las mujeres, Santina Cherot Magri (Regatas Uruguay), Florencia Losada (Tomás de Rocamora) y Rosario Bárbara (Paracao). En ambos casos, los entrerrianos formarán parte de la Zona Norte.
Cómo será el campus masculino
Los varones trabajarán a doble turno a lo largo de cuatro jornadas, con evaluaciones y trabajos de técnica individual por la mañana, más construcción colectiva y acciones de juego por la tarde. En base a lo evaluado en estos campamentos, se formará la respectiva pre-selección de 16 jóvenes. Luego, se entrenarán en dos períodos intensivos de 10 a 12 días para llegar en óptimas condiciones a la competencia que entregará tres plazas para el AmeriCup de 2026.
El primer campus será para la Zona Norte, con 18 jugadores oriundos de Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, entre otros. Será del 25 al 28 de agosto en el Club Sportmen de Villa Cañás. Del 30 de agosto al 2 de septiembre se desarrollará el campus correspondiente a la Zona Sur con 17 atletas de AMBA, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Neuquén, Carmen de Patagones, Mendoza. El mismo tendrá lugar en el CeNARD. Las dos concentraciones de la pre-selección están pautadas para septiembre y octubre, en tanto que la competencia oficial será del 20 al 26 de octubre.
Cómo será el campus femenino
Las convocadas entrenarán con la mira puesta en el Sudamericano U17 en Paraguay. La cita será del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.
Los Campus se desarrollarán en doble turno durante cuatro días, e incluyen evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras. Este grupo llevará a cabo dos períodos intensivos de entrenamiento de entre 10 y 12 días cada uno, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia.
El primer campus será para la Zona Norte, del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y agrupará a 17 jugadoras provenientes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones. El Campus de Zona Sur se realizará del 1 al 4 de septiembre en Neuquén con 21 jugadoras de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y de Buenos Aires.
Campus de Desarrollo U17 Femenino – Zona Norte
González, Sofía | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Peralta, Josefina | 2008 | Quimsa
Cherot Magri, Santina | 2009 | Regatas de Uruguay
Elia, Isabella | 2010 | Ferro Carril Oeste
Lombardero, Sofía | 2008 | Vélez Sarsfield
Novoa Ferrari, Sofía | 2008 | Obras Basket
Losada, Florencia | 2010 | Tomás de Rocamora
Pinikas, Morena | 2009 | Club Atlético Independiente
Canello Novelli, Francisca | 2009 | Libertad de Sunchales
Scordo Hernández, Renata | 2008 | Lanús
Campo, Matilda | 2008 | Vélez Sarsfield
Barbara, Rosario | 2009 | Paracao
Pajello, Pilar | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Creolani, Catalina | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Ricciardi, Serena | 2008 | Talleres R.P.B
Amarilla, Nahomi | 2008 | TiricaGonzález Ojeda, María | 2008 | El Coatí
Campus de Desarrollo U17 Masculino – Zona Norte
Santini, Pascual | 2008 | Tomás de Rocamora
Cueva, Emir | 2008 | Bochas Sport de Colonia Caroya
Lizarraga, Maximiliano | 2008 | San Isidro de San Francisco
Mantovani, Lucio | 2008 | San Lorenzo de Tostado
Martínez, Nahir | 2008 | Central Entrerriano
Tondini Volpe, José | 2008 | Rivadavia de Mendoza
Saucedo, Valentino | 2008 | San Martín de Corrientes
Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe
Rojas, Mateo | 2008 | Caova de Rosario
Gutiérrez, Juan Ignacio | 2008 | Urquiza de San Juan
Bosso, Santiago | 2008 | El Ceibo de San Francisco
Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Spor de Colonia Caroya
Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe
Belaich, Darko | 2008 | Presidente Derqui
Coria Fa, Joaquín | 2008 | Rivadavia de Mendoza
Kaemena, Tomás | 2008 | Ferro de Concordia
Serio Roldán, Felipe | 2008 | Racing de Chivilcoy
García, Alejo | 2008 | Instituto de Córdoba