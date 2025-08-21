Básquet: seis entrerrianos serán parte de Campus de Desarrollo para la categoría U17

Florencia Losada, una de las convocadas para el campus femenino U17.

Basquetbolistas entrerrianos formarán parte de Campus de Desarrollo para la categoría U17, que realizará la Confederación Argentina de Básquet (CAB) tanto masculino como femenino. Se trata de campamentos regionales que se darán en la antesala de los Sudamericanos de ambas ramas y los convocados, nacidos en 2008, trabajarán en dos grupos: Norte y Sur.

Entre los varones convocados figuran Pascual Santini (Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay), Nahir Martínez (Central Entrerriano de Gualeguaychú) y Tomás Kaemena (Ferro de Concordia). Entre las mujeres, Santina Cherot Magri (Regatas Uruguay), Florencia Losada (Tomás de Rocamora) y Rosario Bárbara (Paracao). En ambos casos, los entrerrianos formarán parte de la Zona Norte.

Cómo será el campus masculino

Los varones trabajarán a doble turno a lo largo de cuatro jornadas, con evaluaciones y trabajos de técnica individual por la mañana, más construcción colectiva y acciones de juego por la tarde. En base a lo evaluado en estos campamentos, se formará la respectiva pre-selección de 16 jóvenes. Luego, se entrenarán en dos períodos intensivos de 10 a 12 días para llegar en óptimas condiciones a la competencia que entregará tres plazas para el AmeriCup de 2026.

El primer campus será para la Zona Norte, con 18 jugadores oriundos de Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, entre otros. Será del 25 al 28 de agosto en el Club Sportmen de Villa Cañás. Del 30 de agosto al 2 de septiembre se desarrollará el campus correspondiente a la Zona Sur con 17 atletas de AMBA, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Neuquén, Carmen de Patagones, Mendoza. El mismo tendrá lugar en el CeNARD. Las dos concentraciones de la pre-selección están pautadas para septiembre y octubre, en tanto que la competencia oficial será del 20 al 26 de octubre.

Cómo será el campus femenino

Las convocadas entrenarán con la mira puesta en el Sudamericano U17 en Paraguay. La cita será del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.

Los Campus se desarrollarán en doble turno durante cuatro días, e incluyen evaluaciones físicas, trabajos de técnica individual y la incorporación de conceptos de juego. A partir de lo evaluado en ambos campamentos, se conformará una preselección de 16 jugadoras. Este grupo llevará a cabo dos períodos intensivos de entrenamiento de entre 10 y 12 días cada uno, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la competencia.

El primer campus será para la Zona Norte, del 25 al 28 de agosto en el CeNARD y agrupará a 17 jugadoras provenientes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones. El Campus de Zona Sur se realizará del 1 al 4 de septiembre en Neuquén con 21 jugadoras de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y de Buenos Aires.

Campus de Desarrollo U17 Femenino – Zona Norte

González, Sofía | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Peralta, Josefina | 2008 | Quimsa

Cherot Magri, Santina | 2009 | Regatas de Uruguay

Elia, Isabella | 2010 | Ferro Carril Oeste

Lombardero, Sofía | 2008 | Vélez Sarsfield

Novoa Ferrari, Sofía | 2008 | Obras Basket

Losada, Florencia | 2010 | Tomás de Rocamora

Pinikas, Morena | 2009 | Club Atlético Independiente

Canello Novelli, Francisca | 2009 | Libertad de Sunchales

Scordo Hernández, Renata | 2008 | Lanús

Campo, Matilda | 2008 | Vélez Sarsfield

Barbara, Rosario | 2009 | Paracao

Pajello, Pilar | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Creolani, Catalina | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Ricciardi, Serena | 2008 | Talleres R.P.B

Amarilla, Nahomi | 2008 | TiricaGonzález Ojeda, María | 2008 | El Coatí

Campus de Desarrollo U17 Masculino – Zona Norte

Santini, Pascual | 2008 | Tomás de Rocamora

Cueva, Emir | 2008 | Bochas Sport de Colonia Caroya

Lizarraga, Maximiliano | 2008 | San Isidro de San Francisco

Mantovani, Lucio | 2008 | San Lorenzo de Tostado

Martínez, Nahir | 2008 | Central Entrerriano

Tondini Volpe, José | 2008 | Rivadavia de Mendoza

Saucedo, Valentino | 2008 | San Martín de Corrientes

Hernández, Manuel | 2008 | Gimnasia de Santa Fe

Rojas, Mateo | 2008 | Caova de Rosario

Gutiérrez, Juan Ignacio | 2008 | Urquiza de San Juan

Bosso, Santiago | 2008 | El Ceibo de San Francisco

Pettinaroli, Santiago | 2008 | Bochas Spor de Colonia Caroya

Spajic, Pedro | 2008 | Unión de Santa Fe

Belaich, Darko | 2008 | Presidente Derqui

Coria Fa, Joaquín | 2008 | Rivadavia de Mendoza

Kaemena, Tomás | 2008 | Ferro de Concordia

Serio Roldán, Felipe | 2008 | Racing de Chivilcoy

García, Alejo | 2008 | Instituto de Córdoba