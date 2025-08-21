Paraná despide a Manacha Yañez, referente del teatro local

La comunidad paranaense atraviesa una jornada de despedida tras conocerse el fallecimiento de María Margarita "Manacha" Yañez, ocurrido este 21 de agosto, a los 67 años. Su nombre estuvo ligado durante décadas a la vida cultural de la capital entrerriana, tanto arriba del escenario como en los espacios de formación. Fue actriz, docente e impulsora de múltiples experiencias que acercaron la literatura y el teatro a diversos públicos.

El recorrido de Yañez también llegó al plano educativo, donde impulsó proyectos que apelaban al juego y a la lectura como puertas de entrada a la creación, en particular mediante adaptaciones de cuentos infantiles realizadas por estudiantes. La actriz sostenía que la experiencia de ver y hacer teatro debía estar al alcance de todas las edades. Por esto mismo, quienes compartieron tareas con Yañez la definen como una ferviente trabajadora de la cultura local.

Los restos de Manacha Yañez son velados este jueves 21 de agosto en la sala 3 de Sasfer, hasta las 16:15. La inhumación está prevista para las 17:00 en el cementerio Solar del Río.