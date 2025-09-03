Convocatoria abierta para participar de la nueva edición del Encuentro Nacional de Arte en octubre

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede, el próximo 1 y 2 de octubre, de la novena edición del Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo, una propuesta que reúne a profesionales, investigadores, artistas y gestores culturales de todo el país. El evento tendrá lugar en el auditorio de la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, ubicado en Olga Cossettini 141, en el barrio de Puerto Madero, y se desarrollará en horario matutino, de 9:00 a 13:00.

El encuentro es organizado por la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, con el acompañamiento del Centro Cultural de España en Buenos Aires - AECID de la Embajada de España en Argentina y del Museo Nacional de Bellas Artes. A lo largo de las dos jornadas se presentarán ponencias, experiencias y estudios vinculados con los procesos de registro, documentación y conservación de obras de arte en un contexto en el que los materiales, soportes y lenguajes artísticos plantean desafíos específicos.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre y se realizará exclusivamente a través del formulario en línea. Las vacantes son limitadas a 130 participantes y la confirmación de cupo será comunicada por correo electrónico antes del 23 de septiembre. La actividad es gratuita y está destinada a un público amplio dentro del campo artístico y cultural, ya sean especialistas en museología y conservación, artistas, coleccionistas, estudiantes de carreras afines o trabajadores de instituciones vinculadas al patrimonio.

Este espacio busca fortalecer el intercambio de experiencias entre diferentes actores del sector cultural y académico, poniendo el foco en la necesidad de articular criterios comunes para la preservación de un acervo en permanente transformación. Las discusiones abarcan la conservación de las obras en sentido material y los modos de documentar y registrar prácticas artísticas que incluyen performances, instalaciones, soportes digitales o materiales no tradicionales.

Para consultas, comunicarse a enacargentina@gmail.com

Para inscribirse, completar este formulario.