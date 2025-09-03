Autoridades de la Policía de Entre Ríos estuvieron en San Salvador

El jefe de Policía Claudio González, encabezó un encuentro este martes en San Salvador. Estuvo con directivos de la institución. Se abordaron lineamientos de trabajo, estrategias y proyecciones llevadas adelante en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia, destinadas a fortalecer la seguridad y el bienestar del personal en toda la provincia.

González estuvo acompañado del subjefe policial, Juan Marcelo Claucich; y del intendente Jorge Zambón.

Las autoridades recorrieron la Comisaría General Campos y la Jefatura Departamental San Salvador. Durante las visitas, González se interiorizó sobre el funcionamiento de las dependencias, los desafíos del personal y las áreas donde se puede optimizar el trabajo conjunto en materia de seguridad.

“La actividad refleja el compromiso de la Policía de Entre Ríos con la comunidad y la coordinación con los municipios, promoviendo políticas de seguridad más eficaces, fortaleciendo el vínculo con el personal y generando espacios de diálogo que contribuyen a una gestión más cercana y eficiente”, comunicaron desde la fuerza provincial.