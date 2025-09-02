Nuevo revés judicial de Mauro Icardi contra Wanda Nara y ¿vuelve el “Tic-tac Johnny”?

El deportista publicó una llamativa historia en Instagram y la explicación no tardó en llegar.

El deportista Mauro Icardi estaría por dar un golpe judicial contra Wanda Nara, con el fin de volver a solicitar la restitución internacional, información que se dio a conocer luego de una nueva publicación del mismo Icardi, el que no deja lugar a imaginar otra cosa que un futuro posteo con la frase “Tic-Tac Johnny”, en honor a su fanatismo por Johnny Deep.

El delantero del Galatasaray se habría reunido con sus abogadas para solicitarle que recusen al juez Nicolás Hagopián, quien lleva adelante las decisiones del conflicto familiar y que según el punto de vista del futbolista, no es del todo imparcial con la madre de las niñas, según explicó el periodista Gustavo Méndez.

El pedido surgiría con el fin de poner sobre la mesa un nuevo pedido de restitución internacional con Francesca e Isabella, quienes aún no viajaron a Turquía. Los trascendidos indican que las niñas no se embarcaron porque la “Bad Bitch” sostendría que no están dadas las condiciones.

El deportista se encuentra en Estambul desde hace más de un mes, donde no sólo inició los entrenamientos con el Galatasaray, sino que además inició una nueva vida junto a su novia, Eugenia “La China” Suárez, su hija Rufina Cabré y las visitas esporádicas de Amancio y Magnolia Vicuña.

Fuente: Noticias Argentinas.