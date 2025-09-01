Nogoyá: el médico Eduardo Elías asumió como director del hospital San Blas

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, junto al ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, encabezaron el acto de asunción del nuevo director del Hospital “San Blas” de Nogoyá. Se trata de la designación, a través de la Resolución N°3920 del Ministerio de Salud de Entre Ríos, de Eduardo Elías en el cargo de director del mencionado nosocomio.

De la ceremonia, que se realizó este lunes al mediodía, participaron el senador Rafael Cavagna; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider y la viceintendenta Desireé Peñaloza; y Marcos Daverio Cappa, director de Asesoría Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores. Estuvieron presentes, además, Daniel Adrián Valentinuz, secretario de Salud; Mauro González, director de Hospitales; Mariano Berdiñas, director Ejecutivo del Instituto Becario de Entre Ríos (Inaubepro); la secretaria técnica del hospital, María Dolores Moreira; profesionales de la salud, autoridades policiales y eclesiásticas.

Compromiso con la salud pública

Al tomar la palabra, la vicegobernadora Aluani habló de la importancia de la vida institucional del hospital y también se refirió a su trayectoria profesional en el nosocomio: “Recorrí estos pasillos durante muchos años como pediatra y acompañé a las familias tanto en momentos de esperanza como de zozobra y de dificultades. Es parte de mi vida, pero también de la vida de cada uno de los ciudadanos”, resaltó.

Seguidamente, hizo un reconocimiento a Sandra Fettolini como directora saliente, quien “tomó la responsabilidad de llevar adelante la gestión en tiempos exigentes” añadiendo que “cada persona que pasa por esta Dirección aporta al fortalecimiento a la institución”.

En la misma línea, le dio la bienvenida a Eduardo Elías como flamante director: “Le deseamos que pueda cumplir tanto con sus expectativas como las de la comunidad”. Y acotó: “Es una tarea enorme la de coordinar, conducir y potenciar a todo este gran equipo humano, que sé que ponen todo lo de sí para poder mejorar la salud de los nogoyaenses y de la gente de toda la región”.

En otro tramo de su discurso, Aluani expresó: “Deseo que se realice una continuidad en la gestión, que siga siendo un hospital de puertas abiertas, con una atención cercana para toda la comunidad”.

En tanto, el ministro Blanzaco consideró: “La incorporación del doctor Eduardo Elías al equipo de trabajo del Hospital San Blas es una continuidad de la gestión, y nos permite sostener y fortalecer lo que se venía realizando hasta ahora con Sandra Fettolini”.

En este sentido, el funcionario manifestó: “Apostamos a hacer crecer los servicios, a adecuar el establecimiento a las necesidades que van surgiendo en temáticas como salud mental, que es una preocupación muy actual, y a poder tener una red interrelacionada con otros hospitales de la provincia para cuando sea necesario”.

Por su parte, Eduardo Elías le agradeció a la directora saliente por su apertura en los días previos al traspaso de mando: “Antes de asumir pudimos hablar, eso es algo que no siempre sucede y que realmente le agradezco porque es muy importante conocer la situación antes de llegar a una nueva institución”. Y agregó: “Por supuesto que esto genera todo un desafío y un gran compromiso para dar una respuesta a la altura de lo que la comunidad se merece”.

Por último, la directora saliente señaló: “No me quería ir sin agradecerles a todos por el compromiso y apoyo que tuvieron conmigo en este año y medio transcurrido. Siempre tuve la idea de tener una Dirección abierta, de compartir y ayudarlos. Agradecida de todo corazón, sé que el hospital queda en muy buenas manos”, aseveró Fettolini.