Regatista olímpico fue acusado de participar en el robo de 97 vacas y un auto 0 km en Gualeguay

La Justicia de Gualeguay imputó a un reconocido regatista olímpico argentino y a un puestero por el robo de 97 vacas, ocurrido en septiembre de 2024 en un campo del exsenador y empresario cárnico Hugo Lesca, ubicado en las islas Lechiguanas.

El hecho de abigeato, que generó un perjuicio estimado en más de $42 millones, fue esclarecido tras semanas de investigación de la Brigada de Abigeato. Los operativos permitieron recuperar 56 animales.

Las sospechas se centraron en Juan Flores, empleado de Lesca, quien fue acusado de vender el ganado al regatista Julio Alsogaray. El dato clave surgió cuando se comprobó que Flores había adquirido un auto Toyota Corolla, cero kilómetro tras la transacción.

El vehículo, registrado a su nombre, fue la pista determinante que permitió vincularlo al hecho y derivó en el pedido de allanamiento en la isla arrendada por los Alsogaray.

Bajo las órdenes del comisario Álvaro Arellano, la Brigada de Abigeato desplegó un operativo con apoyo aéreo. Durante dos días y medio, los agentes recorrieron la zona a caballo y lograron secuestrar 56 de los 97 animales robados.