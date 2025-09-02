Eliminatorias: Argentina entrenó a puertas abiertas para la prensa, a la espera de Mac Allister

El plantel Albiceleste se movió en Ezeiza, con miras a su última actuación de local en estas Eliminatorias.

A puertas abiertas en el predio de Ezeiza, la selección argentina de fútbol tuvo su segunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de este jueves en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Pensando en la Vinotinto, se destacó la ausencia de un Alexis Mac Allister que no pudo arribar al país, y Nicolás Otamendi, que realizó tareas en el gimnasio.

Lionel Scaloni no pudo contar con el plantel completo debido a los problemas para llegar a Argentina que tuvo el volante de Liverpool. Justamente el pampeano venía de sufrir una molestia muscular y el hecho de que llegaría con solo un entrenamiento hace que sea una duda pensando en el 11 titular para el jueves, aunque se espera que esté a disposición para ir desde el arranque en caso de que así lo considere Scaloni.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con De Paul, Paredes y Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Lo Celso.

Por su parte, Nicolás Otamendi no estuvo junto al resto de sus compañeros en la sesión de entrenamiento, ya que realizó tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular.

La delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la ventaja actualmente estaría del lado de la Araña aunque dependerá de lo que suceda en la última prueba de este miércoles.

Dentro de los futbolistas con chances de ser parte del Mundial Sub-20 solamente Claudio Echeverri y Valentín Carboni entrenaron con la escuadra juvenil, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler practicaron junto al combinado absoluto.

De esa manera, el probable equipo de la Selección Argentina para recibir a Venezuela sería: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.