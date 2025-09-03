Paraná: volverá el pádel profesional durante el 3° Festival Deportivo de Paraná

Las Terrazas Pádel volverá a contar con los mejores jugadores de pádel de la Argentina.

El Circuito de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) volverá a la ciudad de Paraná, será del 26 al 28 de septiembre. El encuentro se llevará a cabo en el Terrazas Pádel Club, en el marco de la realización del 3° Festival de Disciplinas Deportivas que se organizan en el Complejo de canchas ubicadas en el exhipódromo de Paraná.

Por segunda vez en el año, jugadores de primera llegarán a la capital provincial para participar del Circuito AJPP Tour 2025 “Etapa 35”. Se trata de un certamen que viene despertando gran interés en la región. En esta oportunidad será por 500 puntos, por lo cual será una instancia de participación de jóvenes promesas.

“Esperamos con gran expectativa la llegada del Circuito de la AJPP en nuestra ciudad. Es un deporte que viene en crecimiento y atrae a toda la familia padelera. Además, esta vez será especial porque se realizará durante el mes del Festival Deportivo, donde promovemos la sana competencia y la convivencia social”, destacó Damián Pacco, coordinador del evento.

Datos sobre el Festival Deportivo

El 3° Festival de Disciplinas Deportivas se llevará a cabo desde el 5 al 28 de septiembre en el complejo urbanístico exhipódromo de Paraná. Fútbol, pádel y calistenia se desarrollarán durante todo el mes, con la participación de grandes y chicos de todas las edades.

El Complejo La Masía, Terrazas Pádel Club y Fit Park serán escenario de distintas competencias de fútbol 5, fútbol 7, penales, encuentros de escuelitas de fútbol, torneos juveniles, torneo de pádel americano, entre otros.