El CEF Nº 34 de Seguí fortalece la actividad física en adultos mayores.

Con más de 110 estudiantes en su matrícula de adultos y adultos mayores, el Centro de Educación Física (CEF) Nº 34 de Seguí, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), continúa fortaleciendo sus propuestas. Lo hace promoviendo hábitos saludables, integración social y una mejor calidad de vida.

Bajo el lema Educando en salud y en movimiento, el centro despliega una intensa agenda de actividades físicas adaptadas, en articulación con la municipalidad de Seguí, para garantizar el acceso gratuito y sistemático al ejercicio físico.

El CEF cumplió seis años de su creación y tiene una matrícula total de más de 220; entre las iniciativas más destacadas se encuentran el taller de Gimnasia para Jóvenes y Adultos y el programa Activamente, este último pensado exclusivamente para personas mayores de 60 años. Ambas propuestas combinan actividades funcionales, juegos, trabajos de equilibrio y ejercicios respiratorios, adaptados a las posibilidades físicas de cada participante.

El profesor Juan Manuel Micheloud, coordinador del CEF, subrayó que el trabajo articulado entre el centro y el municipio permite brindar cuatro estímulos semanales, de los cuales dos se desarrollan en la pileta climatizada y los otros en el gimnasio cubierto del polideportivo o en instituciones de cercanía como el Centro de Jubilados Nacionales.





Detalles de las propuestas

“Queremos garantizar el acceso a la actividad física para todos los sectores sociales, y trabajar desde una perspectiva preventiva de salud, que permita a las personas mayores mantener su autonomía y mejorar su bienestar general”, expresó Micheloud.

Por su parte, la profesora Marianela Dorsch, a cargo de las clases del programa Activamente, detalló que las sesiones en el Hogar de Adultos Mayores Nuestra Señora de la Merced se centran en ejercicios de coordinación, movilidad y memoria, utilizando materiales accesibles y fáciles de manipular. La música también cumple un rol clave para fomentar la participación y el entusiasmo de los asistentes.

En el ámbito acuático, las actividades están orientadas a personas con patologías osteomusculares, obesidad, hipertensión arterial, entre otras condiciones. Sin requerir experiencia previa en natación, se trabaja la fuerza muscular, la coordinación y la capacidad cardiorrespiratoria, favoreciendo un envejecimiento activo y funcional.

Desde el CEF Nº 34 remarcan que “el envejecimiento puede transitarse de forma saludable cuando se atienden las necesidades reales de movimiento”, reafirmando su compromiso con una Educación Física inclusiva, transformadora y esencial para el desarrollo humano en todas las etapas de la vida.