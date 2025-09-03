Básquet asociativo: Estudiantes venció a Olimpia y quedó solo en la punta

Con la disputa de dos encuentros, en la noche de martes comenzó la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. En este marco, Estudiantes ganó el partido más sobresaliente de la fecha y quedó solo en lo más alto de las posiciones del campeonato. Recreativo, en tanto, no dejó escapar la chance, volvió a ganar y se mantiene en buena forma.

En el cotejo destacado de la jornada, Estudiantes superó a Olimpia por 80 a 76 en un encuentro clave, sigue invicto en el campeonato y mira a todos desde lo más alto de las posiciones. El local manejó el trámite del partido y hasta gozó de una buena ventaja, no obstante, el CAO reaccionó en el último cuarto y se puso a un punto (75 a 74). Con susto, Albinegro encontró la salida y pudo quedarse con el partido

Bautista Todone con 15 puntos fue el goleador del CAE, Beltrán González Medus firmó 14 unidades y Facundo Schunk otros 12 tantos. En el Azulgrana, Nicolás Sartori fue el máximo artillero con 24 puntos, mientras que Hugo Cuello aportó 16 unidades.

A su vez, Recreativo no tuvo problemas en superar a Echagüe por 90 a 69 para dar otro paso en el campeonato y mantener su buen andar, señala Paraná Deportes. Un parcial de 50 a 30 en el primer tiempo le sirvió al local para lograr diferencias y hacerse dueño rápidamente del partido. Después, se dedicó a sostener la ventaja.

En el ganador, Santiago Pérez anotó 21 puntos, Valentino Salamone otros 14 tantos y Juan Berta 11 unidades. En la visita, Julián Caminos fue el goleador con 30 puntos.