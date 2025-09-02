Boca: Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

El entrenador Xeneize fue por un chequeo y terminó en observación por 24 horas por una infección urinaria.

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, permanecerá internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires debido a una infección urinaria. El experimentado entrenador se presentó este martes en el lugar para realizarse un chequeo médico y terminaron detectándole esta afección. Tras brindarle tratamiento con antibióticos vía suero, los médicos del sanatorio decidieron que permanezca internado por 24 horas por control.

Según informó el periodista de ESPN, Emiliano Raddi, desde el entorno familiar de Miguel Ángel Russo “afirman que está bien, pero por decisión de los médicos se queda para pasarle medicación e hidratación por suero”.

El experimentado DT estuvo en el banco de suplentes del equipo el domingo pasado en el partido ante Aldosivi en Mar del Plata. En su última conferencia de prensa, posterior al 2-0 a favor ante Aldosivi, Russo declaró: “No pensé todavía en Central, aunque no lo crean. El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”. Como habrá parate por Fecha FIFA, el próximo encuentro de Boca será recién el domingo 14 de septiembre en Rosario ante Central (17.30), club con el que también está identificado.

Según indicaron en el canal TyC Sports, el DT de 69 años se había sometido a estudios la semana pasada para descartar problemas, pero al notarlo “visiblemente cansado” en los últimos días optaron por repetir los análisis que lleva a cabo durante este martes para clarificar su situación médica actual, consigna Infobae.

El calendario de Boca indica que después del partido ante el Canalla, con Ángel Di María como presencia estelar, recibirá por la Fecha 9 del Clausura a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el domingo 21 de septiembre (a partir de las 21:15). Mientras tanto, el sábado 27/9 visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela (desde las 19).