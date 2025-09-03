El Gato Negro Cultural inicia un nuevo ciclo de cine

El espacio cultural ubicado en Tucumán 355 abrirá en septiembre un nuevo ciclo cinéfilo con la proyección de Barry Lyndon, una de las películas más conocidas de Stanley Kubrick. El film, estrenado en 1975 y basado en la novela La suerte de Barry Lyndon de William Makepeace Thackeray, dará inicio al ciclo denominado "Primavera exuberante". El encuentro tendrá lugar este domingo 7 de septiembre a las 19:00.

La película elegida es considerada una de las más bellas de la historia del cine por su fotografía, lograda mediante el uso de lentes especiales desarrollados originalmente para la NASA, que permitieron filmar escenas de interiores únicamente a la luz de las velas. La trama se centra en las desventuras de Redmond Barry, un joven irlandés que, a través de engaños, ambiciones y un destino azaroso, logra ascender socialmente en la Europa del siglo XVIII hasta convertirse en Barry Lyndon. El relato transcurre en el marco de la Guerra de los Siete Años y expone la violencia del conflicto y las complejidades de las relaciones de poder y de clase en la época.

El reconocimiento a la obra de Kubrick fue inmediato, ya que obtuvo cuatro premios Óscar en las categorías de Mejor dirección artística, Mejor fotografía, Mejor vestuario y Mejor banda sonora adaptada, además de otras nominaciones en rubros centrales como Mejor película y Mejor director. También recibió premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) y fue incluida en diversas listas internacionales como una de las producciones más estéticamente logradas del séptimo arte.

El ciclo que inicia este domingo en El Gato Negro Cultural busca acompañar la llegada de la primavera con una propuesta cinematográfica que pone en valor la estética del cine clásico. La función del domingo ofrecerá a los espectadores locales la posibilidad de reencontrarse en pantalla grande con una obra que marcó un hito en la historia del cine y que también sirvió de inspiración para directores posteriores como Martin Scorsese, quien la señaló en otras oportunidades como su película favorita de Kubrick.

Las entradas pueden adquirirse en puerta a un valor de $1.000.