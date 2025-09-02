El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios para contener el dólar

El Gobierno intervendrá en el Mercado Único y Libre de cambios (MULC) en un nuevo intento por contener el dólar. Lo anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

La medida se produce en medio de una creciente presión financiera que puso a prueba la estrategia que hasta ahora utilizó el Gobierno para mantener a la divisa estadounidense estable hasta las elecciones.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a TN que no habrá información diaria sobre los movimientos del Tesoro y que la medida cuenta con el aval del FMI.

En un cambio de estrategia, ahora el Ministerio de Economía (el Tesoro nacional) saldrá a operar en el mercado de cambios, seguramente para vender divisas para calmar la alta demanda en la previa a las elecciones de PBA y en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.

El Tesoro activa la intervención para evitar que lo haga el BCRA, que por el acuerdo con el FMI está limitado a operar solo cuando el dólar quede por fuera de las bandas de flotación -comprar a menos de $1000 y vender a más de $1400), que quedaron establecidas a mediados de abril con el entendimiento y el fin del cepo.

Las primeras reacciones en el mercado al anuncio del Gobierno

La decisión de que el Tesoro salga a intervenir en el mercado se conoció cuando el dólar mayorista abrió en alza, a $1380, tras el salto de 2,2% del lunes que lo acercó a la banda superior de flotación. Tras el anuncio de Quirno, la divisa mayorista operaba a la baja y se ubicaba a $1370.

También bajaba $10 el dólar minorista y se vendía esta mañana a $1375 en el Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar blue se mantenía sin cambios en $1370 para la venta.

En tanto, el mercado bursátil arrancó este martes con bajas pronunciadas. Las acciones argentinas que operan en Wall Street mostraron caídas de hasta 6% en el inicio de la jornada; mientras los bonos en dólares retrocedieron hasta 1,5%.

Los analistas esperaban una jornada en el exterior en rojo para los papeles argentinos, luego del mal arranque de septiembre en el mercado local en un lunes que fue feriado en EE.UU.

El poder de fuego del Tesoro para intervenir el dólar

Hasta fines de agosto, el Tesoro tenía US$1700 millones en depósitos en dólares en el BCRA, según los últimos datos disponibles y compartidos por el economista Amilcar Collante.

Esa cifra implica una caída de algo más de US$1000 millones durante el octavo mes. En el mercado se habían detectado ventas de unos US$300 millones durante la segunda quincena de agosto que habrían correspondido a operaciones con una provincia (PBA) para que pague deuda este mes.

“Las variaciones negativas de los depósitos en dólares del Tesoro y su correlato en precios durante las últimas semanas de agosto fueron reales. Ese dato amplifica otro más importante, nuevamente durante agosto, el BCRA no logró acumular reservas netas en los términos de la meta del propio acuerdo firmado con el FMI", plantearon desde Outlier.

Y amplió que, con datos hasta el jueves 28 y sin tomar en cuenta el desembolso del FMI que entró y salió en el transcurso del mes -se utilizó para cancelarle al BCRA-, los depósitos del Gobierno en dólares cayeron poco menos de US$1000 millones en ese lapso, la mayor parte explicado por el pago de intereses al Fondo.

En tanto, las reservas brutas cerraron agosto en US$39.966 millones, lo que implica un aumento de solo US$1100 millones.

Las ventas de dólares del Tesoro detectadas durante la segunda parte de agosto habían despertado sospechas en el mercado sobre alguna operación para bajar el dólar futuro, aunque no hubo confirmaciones al respecto.