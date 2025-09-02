Báez acusó a Paulín de “oportunismo político” por armar un nuevo bloque en el Concejo Deliberante de Paraná

El concejal Darío Báez (bloque La Libertad Avanza – Paraná) salió al cruce de las declaraciones realizadas por su par Maximiliano Rodríguez Paulín, quien anunció su salida del PRO y la conformación de un nuevo interbloque opositor en el Honorable Concejo Deliberante.

Báez calificó la movida de Paulín como “una expresión más de oportunismo y transfuguismo político”, recordando que hasta hace poco el edil estuvo alineado a la candidatura municipal de Emanuel Gainza y, a nivel nacional, al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. “Los cambios de camiseta permanentes solo debilitan la confianza de la ciudadanía”, señaló.

En este sentido, subrayó que lo anunciado por Rodríguez Paulín “no responde a un plan de gestión ni a propuestas concretas para la ciudad, sino a un armado meramente opositor cuyo único objetivo es condicionar al Ejecutivo Municipal, repitiendo a nivel local las maniobras de desgaste político que enfrenta el gobernador Rogelio Frigerio en la provincia” por acceso a recursos de nación.

Asimismo, Báez aclaró que su incorporación a un interbloque junto al oficialismo se dio después de que la concejal Romina Todoni decidiera conformar un bloque unipersonal, lo que fracturó la posibilidad de trabajo conjunto dentro de La Libertad Avanza. “Mi decisión fue garantizar un rol activo en la construcción de consensos y en la búsqueda de gobernabilidad para Paraná, no quedarme atrapado en disputas internas que nada aportan a los vecinos”, enfatizó.

Finalmente, el concejal remarcó: “Mientras algunos especulan con armados coyunturales, yo reafirmo mi compromiso con Paraná y con una agenda legislativa que busque soluciones reales a los problemas de la ciudad. La coherencia y la responsabilidad son el único camino para transformar nuestra realidad”.