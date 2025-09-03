La obra infantil "Alcón de Drácula" se presenta en Santa Fe este domingo

El Centro Cultural y Social "El Birri", ubicado en avenida General López 3698 de la ciudad de Santa Fe, recibirá la puesta en escena de la obra infantil "Alcón de Drácula", a cargo de un grupo autoconvocado. La función se realizará este domingo 7 de septiembre a las 16:00.

La propuesta es una sátira dirigida al público infantil, basada en la clásica novela Drácula de Bram Stoker. La trama reúne a personajes centrales de la obra original, como el Conde Drácula, su sirviente Maldito, Mina, el gran amor del vampiro, y Johnny, prometido de la joven. A ellos se suma Van Helsing, obsesionado con la persecución del Conde, y la Posadera, que al inicio advierte a Johnny sobre los peligros del castillo y le entrega una cruz, ajos y agua bendita como protección.

El argumento plantea un giro particular, ya que Johnny viaja al castillo con la intención de firmar un contrato para realizar una película sobre la vida del Conde. Sin embargo, los hechos toman un rumbo inesperado cuando Drácula descubre a Mina y asegura que ella es su amada. A partir de esas escenas, se desencadenan enredos que incluyen a Van Helsing haciéndose pasar por director de la película con el verdadero objetivo de destruir al vampiro. El desconcierto de Johnny se extiende hasta el desenlace, cuando enfrenta al Conde en una batalla final en la que cree haberlo eliminado.

La dirección, puesta en escena y producción de la obra están a cargo de Sole Maglier, el vestuario es de Clara Franco y en el elenco participan Lola Maglier, Juan Candioti, Nicolás Martínez, Micaela Vargas, Melanie Fabris y Juan Gottig. La escenografía es de Sole Maglier, la construcción de objetos estuvo en manos de Juan Candioti y el diseño de la planta de luces es de Sergio Robinet.

Además de la función teatral, el espacio contará con servicio de buffet y barra, una propuesta que suele acompañar las actividades desarrolladas en El Birri. La presentación de se suma a la programación cultural del centro que se caracteriza por abrir sus puertas a producciones independientes y colectivas de la región.

La entrada será con modalidad libre y salida a la gorra, con la posibilidad de realizar reservas previas al número 342 5492897.