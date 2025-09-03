Marcha atrás con los cambios en Vialidad e INTA: Bordet dijo que es “fruto de la lucha colectiva”

Luego de que se conociera la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con los cambios en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el INTI y el INTA, el ex gobernador y diputado nacional Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos) calificó lo ocurrido como “un logro colectivo”.

“Restituir lo que nos pertenece: un logro colectivo por nuestras instituciones”, publicó Bordet en sus redes sociales. “En medio de la profunda crisis que atraviesa nuestro país, el gobierno nacional se vio obligado por el Congreso a restituir normas que habían sido eliminadas por decreto y que afectaban a organismos clave como INTA, INTI y Vialidad Nacional”, añadió.

“Esta restitución es fruto de la lucha colectiva y el esfuerzo de trabajadores, sectores involucrados y la sociedad, que defendieron con firmeza a nuestras instituciones y resistieron los intentos de desmantelamiento”, añadió.

Finalmente, Bordet expresó: “Un paso más en la defensa de la democracia, del trabajo y de las políticas públicas que benefician a todos los argentinos”.