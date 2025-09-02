Tras el fallo judicial que censura audios de Karina, piden reactivar la comisión de libertad de expresión

Después del fallo del juez federal Patricio Marianello, el diputado nacional Christian Castillo (Frente de Izquierda) pidió una convocatoria urgente de la Comisión de Libertad de Expresión. Al igual que el resto de la oposición, denunció que se trata de una maniobra de "censura" contra periodistas que investigaron presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En su rol de vicepresidente de la Comisión, Castillo cargó contra la diputada oficialista María Emilia Orozco, presidenta del órgano legislativo, a quien acusó de haberla "planchado" desde el año pasado. "Hemos pedido por notas en numerosas oportunidades que se convoque a reuniones ante los ataques y represiones a periodistas constantes de este Gobierno y de Javier Milei", reveló.

La Comisión de Libertad de Expresión cumplirá la próxima semana un año sin encuentros oficiales debido a que la última reunión data del 12 de septiembre del 2024, cuando recibió a integrantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), publicó Parlamentario.

Respecto al fallo del Poder Judicial, el diputado nacional cuestionó que se recurrió a un “juez amigo” para dictar una cautelar que impide difundir audios vinculados a hechos públicos. Y cargó que se presentó una “denuncia increíble” por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "inventa una supuesta conspiración" para presionar a los periodistas.

Remarcó, además, que “la persecución judicial y gubernamental contra Jorge Rial, Mauro Federico, su equipo y el canal Carnaval Stream constituye un ataque inadmisible a la libertad de expresión”.