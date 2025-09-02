La banda entrerriana "Avísale a Coso" presenta un show especial por sus 20 años

La agrupación musical concordiense regresará a la capital entrerriana para festejar dos décadas de música con una propuesta escénica que integrará distintas disciplinas artísticas. El concierto se realizará el sábado 6 de septiembre, a las21:00, en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de Carbó y 9 de Julio de Paraná.

Formada en 2005, la agrupación se consolidó en el circuito regional y nacional a partir de un estilo que pasa por diferentes géneros musicales en diálogo con las historias que relatan sus letras. En sus espectáculos apuestan al todo en uno, entre la música en vivo y recursos performáticos, sumados a proyecciones visuales con técnica de mapping que estarán a cargo del artista Sebastián Bergalio.

En estos veinte años, "Avísale a Coso" mantuvo un carácter abierto y compartió escenario con referentes de la música popular de la región y el país, entre ellos Jaime Roos, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Carlos "Negro" Aguirre, Los Palmeras, Agarrate Catalina y Bersuit Vergarabat.

El grupo está integrado por Diego Perichón en voz, César López en guitarras, ukelele y voces, Mario Spinelli en percusión, Silvio Angio en saxo tenor, Marcos Gowda en flauta traversa y voces, Esteban Boggia en bajo, Federico Ramírez en batería y Leonardo Caram en voces y guitarra. La formación se mantiene desde hace años en una línea de trabajo en la que se destaca la composición original, la búsqueda de arreglos propios y la creación de un repertorio propio que juega con distintos estilos.

Dentro de su discografía cuentan con dos producciones de estudio tituladas Reflejando y Para armar desarmar, además de un DVD en vivo titulado Avísale a Coso 10 años.

La trayectoria de la banda también fue reconocida en diferentes certámenes y encuentros culturales. El disco Reflejando obtuvo el primer puesto en el Concurso Provincial Arteso!, en la categoría de mejor banda de folclore-fusión, y el videoclip de la canción Exhausto recibió una mención especial en el rubro audiovisual por parte del diario UNO de Entre Ríos.

En estos años, el grupo se presentó en escenarios diversos como el Encuentro Internacional de Murgas de Concordia, la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas en Córdoba, el festival Alimentando la Cultura en Concordia, las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia en Paraná y el ciclo La Ruta del Rock en Rosario, entre otros espacios destacados.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000. En puerta el precio será de $10.000. Reservas al 3455201418.