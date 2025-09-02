Echagüe organiza una clínica de hockey sobre césped con Pablo Lombi

La clínica, a cargo del ex jugador y entrenador de Los Leones, tendrá lugar en Tilcara.

El Atlético Echagüe Club, a través de su subcomisión de Hockey sobre Césped, llevará adelante una clínica de capacitación los días 13 y 14 de septiembre que estará a cargo de Pablo Lombi, ex jugador olímpico y ex entrenador del seleccionado argentino masculino.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Tilcara, en Paraná, y estará destinada a jugadoras de 10 a 18 años.

La clínica de “Lombi Projects” tendrá como ejes principales el trabajo de definición y fundamentos, con el objetivo de ampliar el horizonte deportivo y actualizar los conocimientos de las participantes. Desde la organización informaron que también hay promociones especiales para clubes interesados en inscribir a sus jugadoras.

El evento forma parte de un proyecto de gran envergadura para la disciplina en Echagüe: la concreción de una cancha de césped sintético. En ese sentido, el presidente de la subcomisión de Hockey, Humberto Patterer, expresó: “La intención es juntar fondos para comprar la carpeta de césped sintético, que es parte del sueño para tener nuestra cancha. Es un orgullo para nosotros recibir a Lombi y tenerlo en nuestra institución”.

Con una trayectoria internacional que incluye participaciones en los Juegos Olímpicos y años de experiencia como entrenador de Los Leones, Pablo Lombi aportará su mirada de alto nivel al hockey paranaense. Su llegada representa una oportunidad única para la formación de las categorías juveniles y una motivación extra para seguir fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en la región.

Para consultas e inscripciones, la organización dispuso el contacto telefónico 3434151293.