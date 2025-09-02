Se reglamentó el Ente Mixto de Turismo y Frigerio debe designar a las autoridades

El secretario de Turismo, Jorge Satto, confirmó que la semana pasada se reglamentó el Ente Mixto de Turismo, trámite que venía demorado desde la aprobación de la ley correspondiente, en diciembre del año pasado. Ahora resta que el gobernador Rogelio Frigerio designe a las autoridades que estarán al frente del nuevo órgano. Según pudo saber ANÁLISIS, el propio Satto y su segundo, Sebastián Bel, tienen garantizada la continuidad.

“El Ente Mixto ya está reglamentado. Fue reglamentado la semana pasada. El paso siguiente es el proceso de designación de autoridades. El gobernador tiene que designar al presidente y al vicepresidente”, informó el funcionario ante la consulta de Radio Plaza.

Satto explicó que, una vez realizados los nombramientos que corresponden al Poder Ejecutivo, se comienza a cursar las correspondientes invitaciones a las distintas entidades, organismos y actores que contempla la ley para que designen a sus representantes.

“Se vienen haciendo reuniones preparatorias. Ya vamos por la quinta. Una vez confirmados todos los titulares y suplentes, se realizará la primera reunión formal. Va a ser un hecho histórico”, consideró Satto en diálogo con el programa Amanece que no es poco.

La puesta en funciones del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) conlleva la supresión de la Secretaría de Turismo. El trámite llevó más meses de lo esperado y motivó algunos reclamos desde el sector, en un contexto de preocupación por la baja sostenida de la actividad.

El Emturer será un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo con rango ministerial. Se le transferirán las responsabilidades, objetivos, patrimonio, recursos humanos y presupuesto de la actual Secretaría de Turismo y tendrá la misión de llevar adelante la política de la actividad en la provincia.

Tendrá un Directorio, una Secretaría Ejecutiva y una Comisión Fiscalizadora. El Directorio estará conducido por un presidente y un vice que serán designados y removidos por el gobernador.

Lo integrarán catorce vocales. Cinco serán del Poder Ejecutivo: uno del Ministerio de Hacienda, uno de Ministerio de Planeamiento, uno del Ministerio de Desarrollo Económico, uno de la Secretaría de Cultura y uno de la Secretaría de Deportes. Dos vocales serán del Poder Legislativo, un senador y un diputado. Otros cinco vocales serán del sector privado: uno de la Cámara Entrerriana de Turismo, uno de las Asociaciones Hoteleras y Gastronómicas, uno de la Federación Económica de Entre Ríos, uno por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo y uno de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos. Los dos restantes vocales serán del sector académico y profesional: uno del Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Entre Ríos y uno de la Uader.

La Comisión Fiscalizadora, en tanto, estará compuesta por un abogado de la Fiscalía de Estado y un contador de la Contaduría General de la Provincia.

Ante la consulta de ANÁLISIS, fuentes de Casa de Gobierno confirmaron que Jorge Satto será nombrado por Frigerio al frente del Directorio. Como vice, se designará a Sebastián Bel, quien hoy lo secunda en el cargo.