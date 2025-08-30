Se reprograma el Festejo de las Infancias en Bajada Grande por razones climáticas

La Municipalidad de Paraná informa que el Festejo de las Infancias en Bajada Grande, previsto para este domingo 31 de agosto, se reprograma para el sábado 13 de septiembre a las 14.30, en la Plaza Gregoria Pérez.

La propuesta incluirá espectáculos gratuitos para las infancias, música, merienda y actividades para disfrutar en familia. En esta oportunidad se presentará la obra de teatro "Un cuento de Piratas a la Cacerola", un show de circo y el taller del Maestro Juguetero, Fabián Deganutti.