Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, estará presente este jueves en Paraná en un encuentro de sindicatos de la provincia, junto a los candidatos a legisladores nacionales del frente peronista Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay.

Fuerza Entre Ríos convoca a trabajadores y trabajadoras a participar de un encuentro encabezado por el dirigente sindical, que se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre en el camping de Atsa (Don Bosco 2906) de Paraná, a partir de las 17, se informó a través de un comunicado de prensa.

“La propuesta abarca a diversos sindicatos de toda la provincia con el propósito de analizar e intercambiar sobre la situación que atraviesan los trabajadores del país y de Entre Ríos en particular”, se indicó.