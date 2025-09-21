Boca buscará alcanzar a Unión: sigue la disputa de la fecha nueve

En "La Bombonera" habrá un duelo de dos equipos que podrían alcanzar a Unión.

Este domingo seguirá la acción correspondiente a la novena fecha de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 12 con los minutos restantes del duelo en el que Tigre vence parcialmente a Aldosivi por 2-0 (solo quedan 17 minutos). Habrá otros cinco partidos.

14.30: Independiente - San Lorenzo (Zona B)

El primer partido completo del domingo será a las 14.30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Independiente recibirá a San Lorenzo en un duelo que tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Rojo está último con tres puntos luego de su derrota como local ante Banfield, aunque tiene la ventaja de contar con un partido pendiente ante Platense. El Ciclón, por su lado, viene de perder frente a Racing por 2-0, resultado que lo relegó al sexto lugar, con 12 unidades.

En el Rojo, que contará con el ex Patronato Gabriel Ávalos como titular, se producirá el debut de la dupla interina compuesta por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

-Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Carlos Matheu - Eduardo Tuzzio.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

DT: Damián Ayude.

16.45: Godoy Cruz - Instituto (Zona B)

A continuación y también por la Zona B se enfrentarán Godoy Cruz e Instituto. El partido en el estadio Feliciano Gambarte comenzará a las 16.45 y contará con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado por Silvio Trucco en el VAR. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Tomba viene de empatar como local ante Barracas Central por 0-0, resultado con el que llegó a siete puntos y se ubica en la 13° posición; mientras que la Gloria está un puesto por encima con nueve unidades luego de su reciente victoria por 2-0 ante Argentinos Juniors.

Dentro de las probables formaciones no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque. En la Gloria si podría ser de la partida el ex Patronato Leonel Mosevich.

-Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

DT: Walter Ribonetto.



Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero.

DT: Daniel Oldrá.

19: Argentinos Juniors - Banfield (Zona A)

Desde las 19 habrá dos partidos que se pondrán en marcha. Uno será por la Zona A en el estadio Diego Maradona: Argentinos Juniors recibirá a Banfield. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Felipe Viola. La transmisión del partido será de TNT Sports.

El Bicho viene de perder en un polémico encuentro ante Instituto por 2-0, con lo que está penúltimo de la Zona A con ocho unidades. El Taladro, por su parte, viene de ganarle a Independiente por 1-0 como visitante con lo que suma 13 puntos y podría saltar al liderazgo junto a Unión en caso de ganar este encuentro.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas desde el arranque en ninguno de los dos equipos.

-Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Kevin Coronel, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz.

DT: Nicolás Diez.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.

19: Rosario Central - Talleres (Zona B)

El otro encuentro que iniciará a las 19 será por la Zona B, en el estadio Gigante de Arroyito: Rosario Central recibirá a Talleres. Luis Lobo Medina será el árbitro del encuentro, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de ESPN premium.

El Canalla, que debe el segundo tiempo de su partido ante Sarmiento, está octavo con 11 unidades luego de empatar 1-1 con Boca Juniors. La T, por su parte, llega en el penúltimo puesto del grupo con seis unidades y apremiado en la tabla anual luego de su empate como visitante ante Tigre por 0-0.

A falta de las confirmaciones oficiales, en el equipo rosarino diría presente el ex Patronato Carlos Quintana, sin presencias entrerrianas.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

DT: Ariel Holan.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Palomino, Gabriel Báez; Juan Portilla, Ulises Ortegoza, Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.

21.15: Boca Juniors - Central Córdoba (Zona A)

El último partido de la jornada será por la Zona A, en la que Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Alberto J. Armando. El encuentro comenzará a las 21.15 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. El encuentro podrá verse por ESPN premium.

El Xeneize tiene 13 puntos luego de empatar 1-1 con Rosario Central y podría alcanzar a Unión en caso de una victoria, dando el salto desde el tercer puesto. El Ferroviario, por su parte, también buscará el liderazgo del grupo: después de su derrota ante Deportivo Riestra por 2-0 conserva la cuarta posición con 13 unidades.

En la previa del encuentro no se prevén presencias de futbolistas entrerrianos en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón.

DT: Omar De Felippe.

Fuentes: TyC Sports, Canal Showsport, Doble Amarilla, Rosario 3 y Cadena 3.