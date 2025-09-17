La obra "Chicos católicos, apostólicos y romanos" presenta dos funciones en Santa Fe

El Grupo Amalgama presentará en Santa Fe una nueva producción teatral titulada "Chicos católicos, apostólicos y romanos", una comedia que atraviesa las contradicciones de la infancia en el marco de la educación religiosa. Las funciones tendrán lugar el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre a las 21:00 en la Sala Cervantes, ubicada en el Centro Cultural ATE Casa España, en Rivadavia 2871.

La propuesta escénica gira en torno a la historia de cuatro niños que se preparan para recibir su primera Comunión en una escuela católica. De pronto, los protagonistas enfrentan situaciones ligadas a mandatos, castigos y contradicciones que surgen en el proceso de crecimiento bajo estructuras rígidas.

El elenco está integrado por Hernán Cogorno, Lucio Marzocchi, Luis Rinaldi, Franco Ceci y Gaspar Ormaechea, bajo la dirección de Mariano Franco.

Las entradas anticipadas están disponibles con un valor de $12.000, mientras que en puerta, desde dos horas antes de cada función el costo será de $15.000. Afiliados y jubilados podrán acceder a un valor reducido de $10.000. La venta anticipada se realiza en la sede de ATE Social, en la esquina de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:30. También estarán disponibles en la boletería de la Sala Cervantes el mismo día de la función. Medios de pago: efectivo, tarjetas de débito y QR.