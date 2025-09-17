Una muestra en la Casa De Deken aborda el sistema braille y la inclusión en el acceso a la información

Del viernes 19 de septiembre al domingo 5 de octubre permanecerá abierta en la Casa De Deken de Gualeguaychú la exposición "Braille y BAC: puntos de contacto", organizada por la Dirección de Cultura junto con el Museo y la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC). La actividad se enmarca en una doble conmemoración, ya que se cumplen los 200 años de la creación del sistema Braille y el centenario de la BAC, institución de referencia en el país en materia de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

La propuesta reúne objetos, materiales gráficos y recursos didácticos que permiten recorrer la historia y la evolución del sistema Braille, desde su aplicación inicial en la educación hasta su vínculo actual con la vida laboral y las nuevas tecnologías. Entre los elementos que podrán observarse se encuentran pizarras, punzones, cajas aritméticas y revistas impresas en Braille, piezas que muestran cómo este sistema favoreció la autonomía y la inclusión de quienes lo utilizan en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La inauguración oficial de la muestra se realizará este viernes a las 16:00 en la propia sede de la Casa De Deken. Ese día también se desarrollarán charlas a cargo de representantes de la Biblioteca Argentina para Ciegos, momento en que abordarán temáticas vinculadas al turismo accesible, la inclusión en el mundo del trabajo y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a derechos culturales y sociales.

El acceso a la exposición será libre y gratuito. El público podrá visitarla de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00, los sábados, domingos y feriados permanecerá abierta de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.