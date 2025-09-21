Tigre completó el duelo ante Aldosivi con victoria

Aldosivi no pudo hacer nada para torcer el rumbo de la derrota por 2-0.

Este domingo concluyó el partido entre Tigre y Aldosivi con victoria para el Matador por 2-0. Se disputaron dos tiempos de nueve y ocho minutos que acabaron en victoria para el conjunto que ya estaba ganando el duelo cuando fue suspendido debido al temporal.

El partido arbitrado por Brian Ferreyra se completó en el estadio José Dellagiovanna sin la presencia de público. De esta manera, ambos elencos cuentan con los nueve partidos que les corresponden en el fixture de la Zona A.

Con la victoria, Tigre llegó a los 12 puntos y con su diferencia de gol desplazó a Estudiantes y Huracán para ubicarse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. El Tiburón, por su parte, se encuentra en el último puesto con apenas tres puntos y sigue como uno de los dos elencos sin victorias en el torneo.

El Matador aspira a ingresar a la Copa Sudamericana, para lo que pelea con Huracán, San Lorenzo y Racing en los últimos puestos de clasificación en la tabla anual. El equipo marplatense, por su lado, está último en la tabla anual y se encuentra perdiendo la categoría tanto por esa tabla como por la tabla de promedios.

En la próxima fecha, Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors, el sábado 27 desde las 14.30; mientras que a Tigre le tocará visitar a Central Córdoba, el viernes 26 desde las 21.15.