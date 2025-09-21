Liga Provincial: Ciclista le ganó a Parque en el único duelo del sábado

Este sábado se disputó solo un partido correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de básquet. En el marco de la octava fecha, el único duelo sabatino fue por la Zona 1, en la que Parque de Villaguay recibió a Ciclista.
El conjunto paranaense no tuvo piedad y pasó por encima al de Villaguay al que derrotó por 74-57 con parciales que lo favorecieron ampliamente durante todo el encuentro y le permitieron rotar al equipo durante los instantes finales del juego. Con el triunfo, el Verde se ubicó en la tercera posición del grupo con récord 5-3, mientras que Parque quedó con un acumulado de 1-7.
La jornada continuará este domingo desde las 20 con los tres duelos restantes. El puntero Ferro de San Salvador recibirá al colista Echagüe; Sionista será anfitrión de Sportivo San Salvador y Sarmiento de Villaguay tendrá como huésped al Club Olimpia de Paraná.
No será lo único de este domingo. También se disputarán los tres encuentros pendientes de la Zona 3 en la que lidera Estudiantes de Concordia, ganador del viernes ante San José por 80-70. Vélez Sarsfield y Santa Rosa de Chajarí intentarán alcanzar al elenco concordiense en sus respectivos partidos ante Capuchinos y La Armonía a partir de las 20. El duelo restante lo protagonizarán Social Federación y Ferrocarril de Concordia desde las 21.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 8
-Zona 1:
Sábado 20/9:
Parque 57-74 Ciclista.
Domingo 21/9 - Desde las 20:
Sionista - Sportivo.
Ferrocarril (San Salvador) - Echagüe.
Sarmiento - Olimpia.
-Zona 2:
Viernes 19/9:
Independiente 59-68 Paracao.
Talleres 59-58 Progreso.
Urquiza 75-70 Recreativo.
Quique 55-62 Estudiantes (Paraná).
-Zona 3:
Viernes 19/9:
Estudiantes (Concordia) 80-70 San José.
Domingo 21/9:
20: Capuchinos - Vélez // Santa Rosa - La Armonía.
21: Federación - Ferrocarril (Concordia).
-Zona 4:
Viernes 19/9:
Bancario 75-69 Juventud Unida.
Zaninetti 72-76 Sportivo Peñarol.
Atlético Tala 77-73 BH.
Regatas 89-62 Luis Luciano.