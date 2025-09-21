Liga Provincial: Ciclista le ganó a Parque en el único duelo del sábado

Este sábado se disputó solo un partido correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de básquet. En el marco de la octava fecha, el único duelo sabatino fue por la Zona 1, en la que Parque de Villaguay recibió a Ciclista.

El conjunto paranaense no tuvo piedad y pasó por encima al de Villaguay al que derrotó por 74-57 con parciales que lo favorecieron ampliamente durante todo el encuentro y le permitieron rotar al equipo durante los instantes finales del juego. Con el triunfo, el Verde se ubicó en la tercera posición del grupo con récord 5-3, mientras que Parque quedó con un acumulado de 1-7.

La jornada continuará este domingo desde las 20 con los tres duelos restantes. El puntero Ferro de San Salvador recibirá al colista Echagüe; Sionista será anfitrión de Sportivo San Salvador y Sarmiento de Villaguay tendrá como huésped al Club Olimpia de Paraná.

No será lo único de este domingo. También se disputarán los tres encuentros pendientes de la Zona 3 en la que lidera Estudiantes de Concordia, ganador del viernes ante San José por 80-70. Vélez Sarsfield y Santa Rosa de Chajarí intentarán alcanzar al elenco concordiense en sus respectivos partidos ante Capuchinos y La Armonía a partir de las 20. El duelo restante lo protagonizarán Social Federación y Ferrocarril de Concordia desde las 21.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 8

-Zona 1:

Sábado 20/9:

Parque 57-74 Ciclista.



Domingo 21/9 - Desde las 20:

Sionista - Sportivo.

Ferrocarril (San Salvador) - Echagüe.

Sarmiento - Olimpia.



-Zona 2:

Viernes 19/9:

Independiente 59-68 Paracao.

Talleres 59-58 Progreso.

Urquiza 75-70 Recreativo.

Quique 55-62 Estudiantes (Paraná).



-Zona 3:

Viernes 19/9:

Estudiantes (Concordia) 80-70 San José.



Domingo 21/9:

20: Capuchinos - Vélez // Santa Rosa - La Armonía.

21: Federación - Ferrocarril (Concordia).



-Zona 4:

Viernes 19/9:

Bancario 75-69 Juventud Unida.

Zaninetti 72-76 Sportivo Peñarol.

Atlético Tala 77-73 BH.

Regatas 89-62 Luis Luciano.