Crimen llega a Paraná con un homenaje musical a Gustavo Cerati

En la capital entrerriana tendrá lugar un espectáculo dedicado a la obra de Gustavo Cerati, uno de los artistas más destacados del rock latinoamericano. El homenaje estará a cargo de la banda Crimen y tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 21:00 en el Teatro 3 de Febrero, ubicado en calle 25 de Junio 54.

El concierto propone un recorrido por algunas de las canciones más representativas de la carrera solista de Cerati. El repertorio incluirá temas que marcaron distintas etapas de su trayectoria, entre ellos Crimen, Puente, Deja Vú y Fuerza Natural.

Crimen se consolidó como banda tributo a Cerati tras varios años de presentaciones en distintas ciudades del país. Sus integrantes cuentan con experiencia en diversos proyectos musicales y artísticos, lo que les permitió conformar una propuesta sólida en cuanto a interpretación y calidad sonora. El grupo está integrado por Javier Tavarozzi en voz y guitarra, Ignacio Tordente en guitarra, coros y dirección musical, Luciano Carrabs en batería, Sebastián Clementin en teclados, Damián Bacon en bajo y Silvina Tordente en coros y dirección teatral.

El espectáculo que se presentará en Paraná forma parte de una gira que la banda desarrolla con el objetivo de mantener vigente la obra de Cerati. Por eso, con una trayectoria que atraviesa desde los inicios en Soda Stereo hasta su carrera solista, la banda busca acercar a nuevas generaciones una pequeña parte de las grandes piezas creadas por el músico.

Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Además, los clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder a planes de pago en tres y seis cuotas sin interés para compras online.