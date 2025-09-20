"Los pasos de Teresa", un libro de Inés Ghiggi se presentará este jueves en Paraná

"Los pasos de Teresa" se presenta este jueves en el salón Mariano Moreno del HCD.

El jueves 25 de septiembre a las 19.30, el Salón Mariano Moreno (Corrientes y Andrés Pazos, HCD-Paraná) será escenario de la presentación del libro "Los pasos de Teresa", de Inés Ghiggi. La obra, declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná y por la Cámara de Senadores de la Provincia, se adentra en la vida de Teresa Ratto, primera bachiller argentina y primera médica entrerriana, fallecida a los 29 años. La entrada será libre y gratuita.

Se trata de una biografía teatral de cinco escenas y cuatro personajes, que recrea la vida y obra de Ratto, combinando investigación histórica y sensibilidad artística. La escritora Laura Erpen, prologuista de la obra, destacó que “es un texto que enriquece nuestra tradición entrerriana… vale la pena conocerlo, leerlo y verlo representado”.

El libro constituye el primer paso de un proyecto que incluirá, en el futuro, su puesta escénica. Inés Ghiggi concibió la obra tras investigar profundamente la vida de Ratto, convencida del poder del arte y la comunicación emocional para difundir el legado de la primera médica entrerriana y servir de inspiración a nuevas generaciones. La publicación se realizó a través de un microemprendimiento personal, sorteando diversos obstáculos y desafíos.

El acto de presentación contará con la participación de destacados referentes del arte escénico, visual, literario y musical, entre ellos: Laura Erpen, Cristina Vizcay, Fernanda Dambrine, Ali Martino Granada, Jorge Calcina, Liza Ormaechea, Paula Godone, Juan Pablo Centurión y Virginia Rodríguez.

La invitación es abierta a docentes, teatristas, escritores, médicos y al público en general, para conocer la historia de una mujer pionera y redescubrir su trayectoria y aporte a la sociedad entrerriana. La entrada será libre y gratuita.