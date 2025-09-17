Emprendedores entrerrianos participaron de la Feria del Centro que tuvo más de 100 mil visitantes

Cerca de 50 marcas de la provincia estuvieron presentes en el evento que se realizó en el Centro Cultural Córdoba. Fue una iniciativa de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La convocatoria en la provincia se realizó desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, y en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La Feria del Centro es una plataforma regional que visibiliza la producción local, fomentando la circulación de bienes culturales y generando oportunidades concretas de comercialización, articulación e intercambio. Los rubros fueron indumentaria, joyería y orfebrería, editorial, arte impreso, objetos utilitarios y decorativos, accesorios y complementos.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari, destacó: “El trabajo conjunto nos permite generar nuevas oportunidades de crecimiento para los emprendedores entrerrianos y proyectar sus marcas a nivel nacional e internacional”.

La directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, Rocío Rezett, subrayó: “Es histórico lo que está sucediendo, que estamos pudiendo unir la cultura con el desarrollo económico. Este acompañamiento es la impronta que queremos marcar con este gobierno”.

Agostina Magliocchini de la marca Ho Visto, agradeció la oportunidad y contó: “La feria fue un éxito, terminé con la estantería vacía y el corazón lleno”.

Morella Zabalegui, de la marca Morareciclable (MOR), agregó: “Volví feliz. Fue mi primera feria con MOR y poder dar a conocer lo que hago, además de las ventas, fue increíble y muy bien recibido”.

Mariana Ardissono, de la marca MA, explicó que “fue grandioso, inspirador. Creo que la pasión fue el punto de unión entre todos, organizadores y participantes”.

Para finalizar, Sol Yedro, de la marca Dioi Cerámica, concluyó: “Sumé contactos para dar otro salto en la productividad, que es hacer envíos a otra provincia y seguir profesionalizando y puliendo estrategias para la próxima feria”.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos