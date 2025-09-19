Detuvieron a cuatro personas dedicadas a la venta de drogas en la zona sur de Paraná

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el narcotráfico, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló en Paraná una banda dedicada a la venta de drogas.

La investigación, llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal Paraná, permitió detectar una vivienda de la capital entrerriana donde una mujer realizaba maniobras compatibles con el comercio de estupefacientes.

Como resultado, los investigadores identificaron a dos mujeres y un hombre que, junto con la principal sospechosa, integraban una organización dedicada a la comercialización y distribución de cocaína y marihuana. También se estableció la existencia de un segundo domicilio lindero al primero, utilizado para el acopio de la droga.

Con el material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías N° 7, a cargo del Dr. Mariano Budasoff, ordenó los allanamientos en calle Pastor Enrique Marconi, en la zona de Miguel David y Zanni.

En los procedimientos se logró la detención de los cuatro investigados y el secuestro de 460 dosis de marihuana, 52 dosis de cocaína, 34 plantas de cannabis sativa, 128.600 pesos obtenidos de la venta de droga, una balanza de precisión, siete teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.