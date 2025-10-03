El Mercado Sud invita a disfrutar un fin de semana con Sabores de la Feria

El dúo integrado por Alfredo Arce y Gustavo Gamboggi animará la propuesta en el Mercado Sud.

Del viernes al domingo el paseo comercial, ubicado en calles Villaguay y Presidente Perón de Paraná, ofrecerá actividades culturales y gastronómicas. Habrá música, stand up y el paseo “Pensando en Mamá”.

“Invitamos a compartir eventos culturales, gastronómicos y a habitar nuestros espacios municipales de otra manera. Este fin de semana, además de la actividad diaria comercial de los mercados, habrá propuestas musicales, stand-up y un paseo vinculando artesanías, flores y gastronomía”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, en declaraciones al portal del muncipio.

En ese sentido, este viernes desde las 21, se presentará el dúo integrado por Alfredo Arce y Gustavo Gamboggi; y el sábado, desde las 21 horas, Litoral Stand-up Comedy. Actividades propuestas por el puesto 7 “Soberana”.

“Será un hecho artístico que tiene como columna vertebral la poesía de Manuel José Castilla y su ´Cantos del Gozante´, además de música anónima andina instrumental”, detalló Arce.

En tanto que el sábado y domingo, de 10 a 14 horas, se podrá disfrutar de la propuesta “Pensando en Mamá”, una iniciativa gastronómica y de artesanías ofrecida por los puesteros del Mercado. “Invitamos a todos a participar del paseo que va a contar con degustación en todos los puestos, artesanías, flores y regalos pensados para mamá en su día”, señaló Cecilia Elizalde, del puesto 3 “Cosas Imposibles".