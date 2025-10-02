River venció a Racing con gol de Maximiliano Salas y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

El Millonario venció 1 a 0 a La Academia en un partido con varios condimentos.

River Plate venció 1-0 a Racing este jueves en el estadio Gigante de Arroyito y sacó pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que se medirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas hizo prevalecer la ley del ex para convertir el tanto de la victoria en Rosario, mientras que Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado.

A los cinco minutos del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

Para el resto del primer tiempo, el equipo Millonario mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo de Racing que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2 a 0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

Racing invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro Hernán Mastrángelo detuvo el encuentro por 10 minutos.

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, Maravilla Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento de la Academia.

Con este resultado, River se metió entre los mejores cuatro de la Copa Argentina y se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Por su parte, Racing deberá abocarse a la misma instancia, pero de la Copa Libertadores de América, cuando enfrente a Flamengo de Brasil.