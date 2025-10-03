Hubo allanamientos en Concepción del Uruguay por las muertes por sobredosis de fentanilo

A raíz del requerimiento por parte de la Fiscalía Federal Penal del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en julio de este año, el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional Argentina comenzó con las tareas investigativas por la muerte por fentanilo.

El ciudadano investigado estaba vinculado al fallecimiento de una persona el 9 de agosto de 2023 debido a una sobredosis. Como resultado de las investigaciones, el Magistrado Interviniente ordenó el allanamiento de un policlínico de PAMI, del domicilio del involucrado (ambas en Rosario) y de dos inmuebles en Concepción del Uruguay pertenecientes a familiares del investigado.

Con apoyo de la Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rosario” y “Concepción del Uruguay” y de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Rosario” se llevaron a cabo las pesquisas de los lugares mencionados, publicó Ahora.

En el domicilio ubicado en la ciudad santafesina de Rosario, los funcionarios decomisaron: seis ampollas de distintos medicamentos (4 de fentanilo, una de Detenler Clorh y la restante de Adrenalina Clorh), 24 frascos de 10 mg de Bromuro de Vercuronio, 24 gramos de marihuana, 98 jeringas, 5 comprimidos de Blokium, dos blíster de Metformina Clorhídrico y 30 cajas con 7 comprimidos c/u de Furosemida, publicó Ahora.

En la sede de PAMI, lugar de trabajo del investigado, los uniformados pudieron documentación de interés para la causa en donde detallan recetas médicas de psicotrópicos y de estupefacientes, libros de registros de movimiento de fentanilo, movimientos de stock de bromuro de vecuriano y demás documentos.

También, se detuvo al involucrado cuando estaba egresando de su lugar de trabajo y se pudo constatar que poseía ocho blíster de distintos medicamentos. Además, se decomisó su vehículo Volkswagen Passat.

En la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, los gendarmes allanaron dos domicilios, uno del padre y otro de la pareja del detenido. Allí, se incautaron una pistola Bersa calibre 22 LR y 60 municiones.