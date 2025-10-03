Mariano Werner: “San Nicolás implica un quiebre en la Copa de Oro de TC”

A pesar de los problemas de motor que lo acompañan desde principios de año, el paranaense Mariano Werner mantiene viva la expectativa de pelear por la Copa de Oro del Turismo Carretera. El entrerriano, ya con la victoria reglamentaria, buscará relanzar sus aspiraciones y acortar la diferencia de 51 puntos con el líder, Agustín Canapino, sabiendo que la 12ª fecha del TC en San Nicolás es un escenario importante para ello, y donde supo ganar en tres oportunidades.

“Uno siempre trata de buscar alguna inyección nueva para no caer, para mejorar, para optimizar… Más allá de estar en la pelea, después de San Nicolás habrá un quiebre para ver quienes pelean o no la copa. Quedan menos puntos y aquellos que pararon tienen la chance de poder prenderse nuevamente o directamente de estar en la lucha”, le señaló Werner a SoloTC.

El tricampeón del TC sabe que gran parte de sus chances se juegan este fin de semana. “Si tenés un gran fin de semana te podés prender, de hecho, el año pasado llegaba a San Nicolás prácticamente a 40 puntos y me volví a 10. Entonces, dependerá de cómo salga de este circuito. Con este tiempo que pasó, y gracias al trabajo de Marcos Laborda, entendemos un poco más los parámetros de este auto. Ojalá podamos funcionar bien”, concluyó.

Cabe recordar que en siete de las 11 fechas disputadas sufrió problemas de motor y, tras el abandono en San Luis, quedó a 51 puntos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), líder del torneo, con 211,5 unidades todavía en juego.

El entrerriano, que ya cuenta con la victoria reglamentaria obtenida en Alta Gracia (sexta fecha), buscará en San Nicolás aprovechar el cambio de motorista –ahora con la atención de Guillermo Mosquito Pianca tras dejar a Rody Agut– para relanzar sus aspiraciones con el Ford Mustang del Fadel Memo Corse.

Por si fuera poco, viene con la subida anímica de haber ganado la octava fecha del TC Pick Up en el patio de su casa, Paraná.