Santa Fe recibe una puesta teatral inspirada en Chéjov

Este sábado 4 de octubre a las 21, la sala La Treinta Sesenta y Ocho, ubicada en San Martín 3068 de la ciudad de Santa Fe, recibirá la puesta en escena de "La dama, su perrito, su amante y el escritor", una obra inspirada en el clásico cuento "La dama del perrito" de Antón Chéjov. La función busca acercar al público local una mirada renovada sobre uno de los relatos más célebres de la literatura rusa.

La pieza fue escrita y dirigida por Edgardo Dib y cuenta con la actuación de Rubén Von der Thüsen, quien asumió desde el estreno el desafío de protagonizar su primer unipersonal. A lo largo de la función, el actor encarna distintos personajes en un juego teatral, pasando por distintas facetas, como el amor y el drama.

La historia transcurre en 1903, en Rusia. Un escritor enfermo, confinado por su estado de salud, comienza a redactar un cuento sobre un amor prohibido. En su relato, una mujer y un hombre casados coinciden en una ciudad de descanso y, contra todo pronóstico, se enamoran. El protagonista, Dmitri Dmitrich Gúrov, se ve envuelto en la complejidad de ese vínculo y debe enfrentarse a su propio creador. Entre ambos surge un enfrentamiento peculiar, ya que el personaje reclama su derecho a vivir la historia, mientras el escritor, debilitado por la enfermedad, deja fragmentos inconclusos y abre un destino para sus criaturas. La pregunta que recorre toda la obra es si la fragilidad del autor alcanza para interrumpir el destino de sus personajes o si, en el fondo, existe una intención de protegerlos de sus propios actos.

La obra tiene una duración de 60 minutos.

Para reservar entradas, comunicarse al 342 4441572.