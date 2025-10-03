El pronóstico del tiempo anuncia inestabilidad durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- confirmó que el fin de semana llegará un sistema frontal que provocará inestabilidades en Entre Ríos. Por ello, emitió un alerta amarillo por tormentas para el domingo a la mañana en gran parte de la provincia.

La advertencia incluye a 12 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay, Colón y Tala.

El área será afectada por tormentas. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados localmente.