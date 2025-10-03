Esta noche habrá un concierto de charango y guitarra en Paraná

Un concierto de charango y guitarra a cargo del charanguista Nicolás Faes Micheloud y el guitarrista Cesar Farías Huenuqueo se desarrollará este viernes 3 de octubre, a las 19, en el auditorio de The Music Store (Gualeguaychú 442). El programa seleccionado especialmente para la ocasión explora un repertorio que conecta tradiciones musicales tanto de Europa como América de la mano de dos reconocidos intérpretes de las cuerdas pulsadas.

Nicolás Faes Micheloud incluirá obras fundamentales de Johann Sebastian Bach, piezas del folclore argentino de Atahualpa Yupanqui («Lloran las ramas del viento», «La nadita»), vals tango «Romance de barrio» de Aníbal Troilo, y composiciones de Jaime Torres, Julio Espinosa y del repertorio tradicional peruano.

En la guitarra, Cesar Farías Huenuqueo interpretará un repertorio diverso. Este incluye la «Sevillana Fantasía» de Joaquín Turina, el «Aire Vasco» de Antonio Manjón, las «Historias de Guatemala 1 y 2» de Javier Farias, y las «Dos piezas Claro-Oscuras» de Javier Contreras.

El concierto propone un diálogo entre ambos instrumentos, mostrando la versatilidad de sus intérpretes a través de un programa que abarca desde la música barroca, el tango, el folclore así como composiciones contemporáneas.

Nicolás Faes Micheloud

Músico nacido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Ha representado a su país en festivales internacionales de charango y cordófonos latinoamericanos en Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Colombia, realizando también giras artísticas en Italia y Sudáfrica. Reconocido por su versatilidad para trascender estéticas y zigzaguear entre la música popular y la académica. Faes Micheloud ha basado su trayectoria en el desarrollo y promoción del charango como instrumento solista abordando tanto repertorios tradicionales como ajenos al instrumento. Solista invitado en charango, participa en temporadas oficiales de diferentes orquestas sinfónicas y de cámara del país y el extranjero. Se encuentra estrenando su nuevo álbum “Transfiguración” (2025) el cual se consagra a la música de J. S. Bach.

Cesar Farías Huenuqueo

Guitarrista de origen mapuche, formado bajo la tutela del maestro Eduardo Isaac. Su trayectoria se ha forjado en prestigiosos festivales internacionales como Guitarras del Mundo (Argentina), FEMUSC (Brasil) y Galas del Río, consolidando su presencia en el circuito guitarrístico latinoamericano. Reconocido por su sólida formación que integra la tradición académica con un amplio espectro sonoro. Su carrera se centra en la difusión de la guitarra como instrumento de concierto, abordando con versatilidad repertorios que van desde la música antigua hasta la contemporánea. Solista invitado, ha actuado con la Orquesta de Cámara de la Facultad de Humanidades de Uader ha ofrecido conciertos en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, España, Francia e Italia. Su labor se complementa con una intensa actividad pedagógica a través de clases magistrales en diversos países y su rol como docente en la EMDYT/Uader.

Valor de la entrada $3.000. Se pueden reservar a los teléfonos: 5491159139904 / 344 4217473.

Fuente: Entre Ríos Ahora