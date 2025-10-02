Hubo un siniestro fatal en el Acceso Sur de La Paz

Un hombre fue atropellado por un auto que se fugó. La víctima quedó tirada en el lugar y falleció. Su cuerpo fue trasladado al Hospital 9 de Julio, donde se esperaba al médico forense.

El siniestro ocurrió en la noche del 1 de octubre, cerca del Corralón Fransoi. La víctima fue identificada como Juan Mesa. Según la publicación de Infopaer, testigos hablan de un Volkswagen Bora de color negro.

La Policía y personal de tránsito intervinieron en el lugar e investigan el hecho. La gravedad del incidente requirió la atención inmediata de los servicios de emergencia.

Se solicita a cualquier persona que pueda proporcionar información sobre el vehículo o el conductor involucrado en el accidente que se comunique con las autoridades. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.