Intendentes del PJ niegan acuerdo con Frigerio por tasas municipales: “Es oportunista, electoralista e irreal”

La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos difundió un comunicado en el que cuestionó duramente al gobernador de la provincia por realizar un anuncio sobre el tope de tasas municipales en las facturas de energía eléctrica durante la veda electoral. Los jefes comunales consideraron la medida como un acto “oportunista, electoralista e irreal”, que no contempla la difícil situación económica que atraviesan las administraciones locales.

Rechazo a la unilateralidad

Según expresaron, la iniciativa provincial “se encuentra en tratamiento y debate con todos los municipios”, debido a que implica “un deterioro grave de las arcas municipales sin acompañamiento de los estados nacional ni provincial, sin subsidios y con paralización de obras que nos vimos obligados a continuar con recursos propios”, indicaron en el escrito enviado a este medio.

Los intendentes remarcaron que están dispuestos a acompañar “una propuesta seria y equilibrada que beneficie a los vecinos”, pero advirtieron que las decisiones sobre la financiación de los servicios públicos deben surgir del diálogo institucional y del respeto a la autonomía de los municipios. “Nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía”, publicó El Once.

Críticas al contexto nacional

El comunicado también apuntó contra la política energética a nivel nacional. “Lo que no dice el gobernador es que la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses. En este contexto, hacer anuncios a tan largo plazo es, como mínimo, irresponsable”, sostuvieron los intendentes.

La Liga subrayó que los municipios “hemos sido, somos y seremos el primer eslabón del Estado en la atención de las demandas sociales, sosteniendo obras, servicios y programas en un escenario económico adverso, muchas veces sin el acompañamiento financiero suficiente”.

Compromiso con la transparencia

Finalmente, los intendentes reafirmaron su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de los vecinos. Señalaron que la sustentabilidad de las cuentas locales y la calidad de los servicios públicos deben estar “siempre por encima de la coyuntura política”.

En ese sentido, insistieron en que cualquier decisión que afecte las finanzas municipales debe construirse desde el consenso y el trabajo conjunto, evitando anuncios que, en su visión, “no hacen más que alimentar la incertidumbre y la desconfianza en la ciudadanía”, señalaron en el comunicado enviado a este medio.