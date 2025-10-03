La Hendija lanzó un libro sobre la vigencia política y cultural de Evita Perón

La editorial La Hendija anunció el lanzamiento de Pensamiento y obra de Eva Perón, una obra colectiva compilada por Nora Bustos y Matías Saba que reúne ensayos sobre su vida y su figura política. El libro cuenta con prólogo de Juan Giani y la participación de investigadores y escritores que abordan desde distintos ángulos el impacto de Evita en la política, la cultura y la memoria del pueblo.

La publicación buscó alejarse de la idealización y de la mirada meramente biográfica para ofrecer un análisis crítico y contemporáneo sobre la trayectoria de Eva Duarte de Perón. A través de los textos de Romina Conti, Nora Bustos, María Eugenia Hermida, María Luz Dahul, Paula Meschini, Romina Rampoldi, Tamara Sosa, María Victoria Caporella, Sebastián Emanuel Failla, María Rocío Lazaletta, Paloma Muñoz y Miguel Matías Saba, se propone un recorrido por las tensiones, contradicciones y acciones que marcaron su vida pública.

Los autores destacan cómo, a más de setenta años de su muerte, Evita sigue siendo una figura capaz de despertar debates y pasiones. En las páginas del libro se revisa su papel en la consolidación de derechos sociales, su influencia en el imaginario político argentino y su presencia simbólica en las luchas por la justicia y la igualdad. Se trata de un texto que busca pensar a Eva Perón como una figura con influencia en el presente.

Los ejemplares se encuentran disponibles a un precio de lanzamiento de $31.000. Puede adquirirse en la página oficial de la editorial www.editoriallahendija.org.ar y en Paraná en la librería Saltacharcos, ubicada en Gualeguaychú 167.